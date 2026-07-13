بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات مستهل أيام الأسبوع على انخفاض

أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الإثنين، بأداء سلبي، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” تراجعا بنسبة 0,78 %، ليستقر بذلك عند 17.846,86 نقطة.

وسجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، انخفاضا بنسبة 0,49 % إلى 1.319,24 نقطة، فيما سجل MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، خسارة بنسبة 1,07 % إلى 1.263,23 نقطة.

من جانبه، تراجع “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، بنسبة 1,53% إلى 1.789,66 نقطة.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، أغلق كل من مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15″، ومؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو آل – ليكيد”، على خسارة بنسبة 0,2 % إلى 17.134 نقطة، وبنسبة 0,38 % إلى 15.412,3 نقطة، على التوالي.

وبلغت التداولات أزيد من 80,7 مليون درهم، تحققت أساسا في السوق المركزي “الأسهم”

أما في ما يتعلق برسملة البورصة فقد بلغت حوالي 1.027,3 مليار درهم.