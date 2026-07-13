توم كروز يكشف تفاصيل فيلمه الجديد Digger

طرحت ستوديوهات Warner Bros البوستر والإعلان التشويقي لفيلم توم كروز الجديد Digger للمخرج المكسيكي الحائز على الأوسكار أليخاندرو غونزاليس إينياريتو، وذك قبل طرح الفيلم في مصر في الأول من أكتوبر القادم، بينما سيعرض عالميا من يوم 2 أكتوبر، ليكشف عن واحد من أكثر أدوار كروز غرابة وتحولًا في مسيرته الفنية، فبعد شخصية المنتج السينمائي الصاخب ليس جروسمان في فيلم Tropic Thunder، يظهر كروز هذه المرة مختلفًا تمامًا عن ملامحه المعتادة بفضل المكياج والأطراف الصناعية، ويأمل الاستوديو أن يذكر هذا العمل الجمهور بأن كروز ليس مجرد أحد آخر نجوم الشباك في هوليوود، بل أيضًا ممثل من طراز يستحق جوائز الأوسكار، بعدما سبق ترشيحه ثلاث مرات عن التمثيل في أفلام Born on the Fourth of July (1989)، وJerry Maguire (1996)، وMagnolia (2000)، إضافة إلى ترشيحه كمنتج عن Top Gun: Maverick.

ويُعد الفيلم تحولًا لافتًا في مسيرة كروز، وفي الوقت نفسه عودة إلى الأدوار الدرامية التي عُرف بها في بداياته، بعدما أمضى العقد الأخير تقريبًا من مسيرته منغمسًا في أفلام السلاسل السينمائية. فقد حقق فيلم Top Gun: Maverick إيرادات بلغت 1.49 مليار دولار عالميًا، ووصفه المخرج ستيفن سبيلبرغ بأنه "أنقذ هوليوود"، بينما واصلت سلسلة Mission: Impossible دفع حدود أفلام الحركة إلى مستويات جديدة، بفضل التزام كروز بتنفيذ مشاهده الخطرة بنفسه، وهو ما تصدر عناوين الأخبار مرارًا، إذ يجسد رجل نفط مسنًا، بدينًا، يتحدث بلهجة جنوبية حادة، يُدعى ديجر روكويل، ويُشتبه في تسببه بكارثة بيئية عالمية نتيجة نشاطه النفطي، ورغم كونه المسؤول المحتمل عن الأزمة، يصبح ديغر الشخص الوحيد القادر على إنقاذ العالم من كارثة تتمثل في ذوبان هائل للجبال الجليدية، ليكلفه رئيس الولايات المتحدة، الذي يؤدي دوره جون غودمان، بمهمة إنقاذ الموقف.

وقال كروز خلال فعالية إطلاق الإعلان الترويجي للفيلم في استوديوهات Warner Bros بلوس أنجلوس أنه من الذين يستمتعون بالحديث مطولًا عن عدسات الكاميرات والحرف الفنية التي تقف وراء صناعة الأفلام. لكن أحد أسرار نجاحه، كما كشف مؤخرًا، يتمثل في أنه يطلب من المخرجين قراءة السيناريو له بصوت مرتفع حتى يتمكن من استيعاب رؤيتهم الإبداعية بشكل أعمق، وأوضح كروز أنه اتبع هذه الطريقة مع عدد من المخرجين، من بينهم المخرج المكسيكي الحائز على الأوسكار أليخاندرو غونزاليس إينياريتو، وأضاف "أليخاندرو خصص عدة أيام لقراءة السيناريو بالكامل أمامي، بينما كنت أستمع إلى كل ما يدور في ذهنه. كنت أريد أن أفهم رؤيته بالكامل، لأن ذلك يساعدني على معرفة الطريقة التي يمكنني من خلالها الإسهام في العمل وتحويل تلك الرؤية إلى تعاون حقيقي."

وكشف كروز أنه أصبح من أشد المعجبين بإينياريتو منذ مشاهدة فيلمه Amores Perros عام 2000، لدرجة أنه كان يدعو أصدقاءه إلى منزله لمشاهدة الفيلم، رغم أن لقاءهما الشخصي لم يحدث إلا بعد سنوات، ولم يتمكن إينياريتو من حضور الفعالية لانشغاله باستكمال اللمسات الأخيرة على الفيلم في لندن، لكنه أرسل رسالة مصورة أوضح فيها أنه بدأ التفكير في Digger بعد انتهائه من فيلم The Revenant عام 2015، والذي فاز عنه بثاني جائزتي أوسكار متتاليتين كأفضل مخرج. وأضاف أنه أمضى سنوات في تطوير المشروع قبل أن يعرضه على توم كروز قبل نحو سبع سنوات، حيث يعد هذا أول دور يعتمد فيه كروز على التحول الجسدي الكامل وأداء الشخصية بهذه الطريقة منذ تجسيده شخصية المنتج السينمائي ليس جروسمان باستخدام المكياج والأطراف الصناعية في الفيلم الكوميدي Tropic Thunder.

وقال إينياريتو في رسالة مصورة "التحول الذي خاضه كان مذهلًا، أتذكر أنه قال لي ذات مرة: 'أليخاندرو، استغرقت أربعين عامًا حتى أصل إلى هذه الشخصية، وأعتقد أننا كنا ندرك معًا معنى أن تختصر مسيرة فنية كاملة في لحظة واحدة كهذه، طوال رحلتينا الفنية، لم نقدم أي عمل يقترب حتى مما أنجزناه هنا"، من جانبه، شدد كروز مجددًا على أن الفيلم يختلف عن أي تجربة خاضها سابقًا، قائلاً: "لم يسبق أن واجهت عملًا يتحداني بهذه الطريقة، وكذلك أليخاندرو. وعندما تشاهدون الفيلم، ستدركون أنه عمل أصيل ومختلف تمامًا."

وأضاف إليخاندرو " بعد The Revenant كانت لدي فكرة... لم تكن سيناريو ولا فيلمًا، بل هاجسًا ظل يرافقني لسنوات. كنت أعرف هذه الشخصية جيدًا، وأعرف كيف تتحدث، وكيف تنجو، وكيف تُقنع الواقع بأن يسير وفق رغبتها. لكن استغرق الأمر عشر سنوات حتى أتمكن من صناعة الفيلم، لأنني لم أكن أبحث عن قصة، بل عن الطريقة الصحيحة لسردها. إنها قصة عبثية، وخطيرة، لكنها أيضًا كوميدية، لأن أعظم الكوميديا تولد من رحم المأساة، كان الفيلم بحاجة إلى توم، كنا نرغب في العمل معًا منذ بداية الألفية، لطالما أعجبت بموهبته كممثل، لكن المفاجأة الحقيقية كانت اكتشاف أن الإنسان خلف النجم لا يقل استثنائية عن أدواره."

وكشف كروز، عن أول لقاء جمعه بالمخرج بشأن الفيلم، قائلًا: "أليخاندرو عرض عليّ صورة وقال: أريدك أن تبدو هكذا. لم يتحدث عن نوع الشخصية، بل عن شكلها. حينها قلت في نفسي: هذا الرجل جريء للغاية... ولا أطيق الانتظار للبدء"، وتحدث كروز عن منهجه في بناء الشخصيات، مؤكدًا أن التحول الخارجي ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة للتعبير عن الشخصية، وقال: "سواء كانت شخصية ليس غروسمان، أو دوري في Interview with the Vampire، أو Collateral، أو Risky Business، فإن السؤال الذي أطرحه دائمًا هو: كيف أوصل هذه الشخصية إلى الجمهور؟ الجسد، والمكياج، وكل التفاصيل تأتي أثناء اكتشاف الطريقة المناسبة للتعبير."

وأضاف: "لا توجد وصفة واحدة تناسب كل الشخصيات. عليك أن تجد أسلوب التواصل الخاص بكل شخصية، سواء من خلال العدسات، أو ألوان المكياج، أو حتى لون حذاء رعاة البقر، والملابس، وتصميم الديكورات. كل تفصيلة في هذا الفيلم مدروسة بعناية، وذوق أليخاندرو استثنائي على جميع المستويات."

وصُور فيلم Digger الذي تنتجه Legendary Pictures، في المملكة المتحدة على مدار ستة أشهر باستخدام تقنية VistaVision عبر كاميرا يعود تصميمها إلى عام 1954، كما تعاون إينياريتو مجددًا مع مدير التصوير الحائز على الأوسكار إيمانويل لوبزكي، الذي سبق أن عمل معه في فيلم The Revenant.، واختتم كروز حديثه قائلًا "عندما تشاهدون Digger ستدركون حجم التفاصيل، والمهارة، والطبقات التي بُني بها هذا الفيلم. أليخاندرو لم يصنع فيلمًا كهذا من قبل، وأنا أيضًا لم أخض تجربة مشابهة."

ويعدDigger أول فيلم يجمع توم كروز مع وارنر براذرز منذ توقيعه اتفاقية لتطوير وإنتاج أفلام سينمائية مع الاستوديو في يناير 2024، كما يمثل أول تعاون بينهما منذ فيلم Edge of Tomorrow عام 2014. وكان آخر ظهور لكروز على الشاشة في Mission: Impossible – The Final Reckoning، الذي اختتم به رحلته الطويلة في شخصية العميل إيثان هانت.

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب توم كروز كل من ريز أحمد، وساندرا هولر، ومايكل ستولبارغ، وجيسي بليمنز، وصوفي وايلد، وإيما دارسي، وتقوم بتوزيعه في مصر United Motion Pictures.