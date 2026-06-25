طرح البوستر الرسمي لفيلم Digger لتوم كروز

طرحت الشركة المنتجة لفيلم" Digger " بطولة النجم توم كروز، البوستر الرسمي الاول للعمل.



العمل تدور أحداثه في إطار من الدراما، ينطلق الرجل الأقوى في العالم في مغامرة محفوفة بالمخاطر لإثبات جدارته وقدرته على إنقاذ البشرية، حينما يتسبب في خطأ يهدد بتدمير كل شيء.

ومن المقرر أن يصدر التريلر ، الخاص بالفيلم، يوم 13 يوليو القادم.

انفصال توم كروز:

كشفت تقارير أجنبية لمجلة ‏Mirror عن انفصال الممثل العالمي توم كروز و آنا دي ارماس، عن انتهاء علاقتهم العاطفية.

وقالت مصار لصحيفة mirror، ان الطرفان اتفقا علي الانفصال بعد فترة قصيرة من علاقتهما، علي ان يستمرا كاصدقاء.