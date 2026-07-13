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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سليمان وهدان : جهاز مستقبل مصر ركيزة اقتصادية ويحقق حلم الشباك الواحد

النائب سليمان وهدان
النائب سليمان وهدان
محمود محسن
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أكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، أن أهمية جهاز مستقبل مصر تمتد إلى الحاضر والمستقبل، مشيرًا إلى أن الجهاز يمثل نموذجًا جديدًا في إدارة أصول الدولة والمشروعات، ويسهم في مواجهة تحديات البيروقراطية وتعقيد الإجراءات.

وقال وهدان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار، إن الجهاز نجح خلال الفترة الماضية في تقديم نمط مختلف من الإدارة يعتمد على تجاوز الروتين والتشابكات الحكومية، بما يساعد على رفع كفاءة استغلال موارد الدولة.

وأضاف أن أهمية الجهاز مستقبلًا تتمثل في كونه سيكون أحد ركائز الاقتصاد المصري، من خلال تطبيق مفهوم "الشباك الواحد" الذي طال انتظار تنفيذه لعقود، موضحًا أن وجود جهة قادرة على تبسيط الإجراءات وإنهاء التعقيدات الإدارية يمثل خطوة مهمة لدعم الاستثمار والتنمية.

وأشار وهدان إلى أن القطاع الخاص سيكون له دور محوري في عمل الجهاز، خاصة من خلال جذب الاستثمارات وتنفيذ المشروعات، مؤكدًا أن مشاركة القطاع الخاص تمثل عنصرًا أساسيًا في التوجه الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

مناقشات الموازنة العامة

وحول ما إذا كان مشروع القانون يعكس توجه الدولة نحو التخارج من بعض الأنشطة الاقتصادية، أوضح وهدان أن إدارة أصول الدولة بكفاءة أصبحت ضرورة، لافتًا إلى أن مناقشات الموازنة العامة كشفت وجود عدد من الهيئات التي تحقق خسائر، وهو ما يؤكد الحاجة إلى أساليب إدارة حديثة تضمن تعظيم الاستفادة من تلك الأصول وتدويرها بصورة أكثر كفاءة.

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