الأردن يستورد 771 ألف هاتف محمول بـ118 مليون دولار خلال النصف الأول من 2026

ارتفعت قيمة واردات الأردن من الهواتف المحمولة خلال النصف الأول من عام 2026 إلى 84 مليون دينار أردني ،ما يعادل 118.4 مليون دولار، بزيادة 5.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، رغم تراجع عدد الأجهزة المستوردة بنسبة 10.6%، وفق بيانات جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها.

وأوضحت الجمعية، استنادا إلى بيانات دائرة الجمارك الأردنية، أن المملكة استوردت 771 ألف هاتف محمول خلال الأشهر الستة الأولى من العام، مقابل 861.6 ألف جهاز في الفترة نفسها من 2025، بانخفاض يقارب 90.9 ألف جهاز.

وفي المقابل، ارتفعت قيمة الواردات من 79.2 مليون دينار ،نحو 111.7 مليون دولار إلى 83.6 مليون دينار ،نحو 118 مليون دولار، بزيادة بلغت 4.43 مليون دينار، أي ما يعادل نحو 6.3 مليون دولار.

وأرجعت الجمعية ارتفاع قيمة الواردات رغم انخفاض الكميات إلى زيادة متوسط القيمة الجمركية للهاتف الواحد من 91.9 دينارًا إلى 108.5 دينارًا، بارتفاع نسبته 18.1%، نتيجة زيادة تكاليف تصنيع الهواتف عالميًا، خاصة مع ارتفاع أسعار رقائق الذاكرة المستخدمة في الأجهزة الذكية.

وعلى مستوى الاستيراد الشهري، سجل شهر أبريل أعلى معدل، مع دخول 213.7 ألف هاتف بقيمة 21.9 مليون دينار ،نحو 30.9 مليون دولار، مستحوذًا على 27.7% من إجمالي عدد الأجهزة المستوردة خلال النصف الأول، و26.2% من إجمالي قيمتها.

وقال رئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها أحمد علوش، إن ارتفاع أسعار الهواتف في الأردن يعود إلى زيادة استثمارات الشركات العالمية في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على رقائق الذاكرة، وبالتالي زيادة تكاليف الإنتاج.

وأضاف أن التوقعات تشير إلى استمرار الضغوط على أسعار الهواتف حتى الربع الثالث من عام 2027، لحين استعادة التوازن بين العرض والطلب في سوق رقائق الذاكرة العالمية.