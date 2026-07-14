الإسماعيلية تستضيف ندوة تعريفية بالدورة الرابعة لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية.. الخميس

تنظم محافظة الإسماعيلية، يوم الخميس المقبل ، ندوة تعريفية بالدورة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك في إطار الاستعدادات لإطلاق الدورة الجديدة، ودعم أصحاب الأفكار والمشروعات المبتكرة بالمحافظة.

وتُعقد الندوة في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمكتبة مصر العامة بالإسماعيلية، بحضور الجهات المعنية بالمبادرة، بهدف تعريف المشاركين بآليات التقديم والاستفادة من فرص الدعم المتاحة.

وتتناول الندوة عددًا من المحاور المهمة، من بينها التعريف بأهداف المبادرة ومحاورها التنموية، واستعراض فئات المشاركة وشروط وضوابط التقديم، إلى جانب توضيح معايير تقييم المشروعات وآليات اختيار المشروعات المؤهلة، فضلًا عن عرض المزايا والحوافز وأوجه الدعم المقدمة للمشروعات المشاركة والفائزة.

ودعت المحافظة أصحاب الأفكار الابتكارية، ورواد الأعمال، والشركات الناشئة، وكافة الجهات التي تمتلك حلولًا بيئية أو تكنولوجية مستدامة، إلى حضور الندوة والاستفادة من التوجيهات المباشرة، بما يعزز فرص مشروعاتهم في المنافسة والنجاح.

كما أتاحت المحافظة التسجيل لحضور الندوة من خلال الرابط المخصص لذلك، إلى جانب فتح باب التقديم للمشاركة في المبادرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، مؤكدة أن المبادرة تستهدف المشروعات العاملة في مجالات الاستدامة، والحفاظ على البيئة، والحلول الذكية لمواجهة تحديات التغيرات المناخية.

وأكدت المحافظة أن المبادرة تمثل فرصة حقيقية لدعم المشروعات المبتكرة، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية نحو بيئة أكثر استدامة وابتكارًا.