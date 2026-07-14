قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بريطانيا والاتحاد الأوروبي يوقعان معاهدة لتخفيف قيود عبور مواطني جبل طارق
هالاند جديد.. صحف اسبانيا تعلق على الظهور الأول لحمزة عبدالكريم فى تدريبات برشلونة
مصر تدين استهداف المملكة العربية السعودية وتعرب عن تضامنها الكامل
اسطوري.. ماذا قالت صحف أوروبا عن احتفالية 100 مليون شكرا؟
الجامعة العربية: دعم الحكومة الفلسطينية ضرورة ملحة وإنهاء الاحتلال أساس أي حل
الخارجية العمانية: السلطنة تواصل تعاونها المحايد لاستعادة حرية الملاحة بهرمز
إعلامي: تريزيجيه يرحل رسميًا إلى الرياض السعودي.. ورغبة الأهلي حسمت الصفقة
وليد توفيق في حوار خاص لـ«صدى البلد»: «شكثر مشتاق» ذكرتني بشقيقي الراحل.. وأفكر في العودة إلى السينما
أبويا عايز يبيعني بـ600 ألف.. قصة ندى تشعل مواقع التواصل الاجتماعي| ماذا يحدث؟
مشاهدة مباراة فرنسا وإسبانيا اليوم بدون اشتراك.. القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم
موعد صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة لشهر يوليو 2026
الفراخ والبيض والطماطم.. الزراعة تزف أخبارا سارة للمواطنين لمدة 7 أشهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الإسماعيلية تستضيف ندوة تعريفية بالدورة الرابعة لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية.. الخميس

التفاصيل
التفاصيل
الإسماعيلية انجي هيبة
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تنظم محافظة الإسماعيلية، يوم الخميس المقبل ، ندوة تعريفية بالدورة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك في إطار الاستعدادات لإطلاق الدورة الجديدة، ودعم أصحاب الأفكار والمشروعات المبتكرة بالمحافظة.

وتُعقد الندوة في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمكتبة مصر العامة بالإسماعيلية، بحضور الجهات المعنية بالمبادرة، بهدف تعريف المشاركين بآليات التقديم والاستفادة من فرص الدعم المتاحة.

وتتناول الندوة عددًا من المحاور المهمة، من بينها التعريف بأهداف المبادرة ومحاورها التنموية، واستعراض فئات المشاركة وشروط وضوابط التقديم، إلى جانب توضيح معايير تقييم المشروعات وآليات اختيار المشروعات المؤهلة، فضلًا عن عرض المزايا والحوافز وأوجه الدعم المقدمة للمشروعات المشاركة والفائزة.

ودعت المحافظة أصحاب الأفكار الابتكارية، ورواد الأعمال، والشركات الناشئة، وكافة الجهات التي تمتلك حلولًا بيئية أو تكنولوجية مستدامة، إلى حضور الندوة والاستفادة من التوجيهات المباشرة، بما يعزز فرص مشروعاتهم في المنافسة والنجاح.

كما أتاحت المحافظة التسجيل لحضور الندوة من خلال الرابط المخصص لذلك، إلى جانب فتح باب التقديم للمشاركة في المبادرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، مؤكدة أن المبادرة تستهدف المشروعات العاملة في مجالات الاستدامة، والحفاظ على البيئة، والحلول الذكية لمواجهة تحديات التغيرات المناخية.

وأكدت المحافظة أن المبادرة تمثل فرصة حقيقية لدعم المشروعات المبتكرة، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية نحو بيئة أكثر استدامة وابتكارًا.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هانى ابوريده

أبو ريدة يحسم الجدل حول مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

المحامية لؤة خلف

هل بسبب الحجاب؟ نقابة المحامين تحسم الجدل وتكشف السبب الحقيقي لوقف محامية سوهاج.. القصة الكاملة

دونالد ترامب

ترامب يطالب دول الخليج بدفع تعويضات للولايات المتحدة مقابل حراسة مضيق هرمز

إيران تضرب خارج حدودها البحرية.. هجوم يخرق قانون البحار

إيران تضرب خارج حدودها البحرية.. وهجوم يخرق قانون البحار

أسعار الذهب اليوم

أسعار أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 14-7-2026 في مصر

صبري نخنوخ

قبل بدء الجلسة.. ننشر نص أقوال صبري نخنوخ في قضية اقتحام معرض سيارات التجمع

بيض الكوبرا

صور صادمة تشعل السوشيال ميديا.. العثور على عش كوبرا و30 بيضة في الإسكندرية

الدواجن

حقنة البرد السبب.. البيطريين توجه تحذيرا عاجلا بشأن هذا النوع من الدواجن

ترشيحاتنا

المتهمين

القبض على المتهم بسرقة أسلاك كهربائية من داخل منزل ببورسعيد

بيومى فؤاد

تأجيل دعاوى مؤخر صداق ومتعة طليقة الفنان بيومى فؤاد

المتهمين

رذيـ لة أون لاين.. القبض على سيدة تروج للأعمال المنافية للآداب عبر السوشيال ميديا

بالصور

4 خطوات هامة.. كيفية الحفاظ على البشرة في الصيف

كيفية الحفاظ على البشرة في الصيف
كيفية الحفاظ على البشرة في الصيف
كيفية الحفاظ على البشرة في الصيف

طريقة عمل مكرونة بالسجق

طريقة عمل مكرونة بالسجق
طريقة عمل مكرونة بالسجق
طريقة عمل مكرونة بالسجق

إنزال 400 ألف زريعة أسماك ببحر مويس بنطاق كفر الحصر بالشرقية

اسماك
اسماك
اسماك

أفضل الأطعمة لتعويض السوائل والأملاح فى الصيف

فضل الاطعمة لتعويض السوائل والاملاح فى الصيف
فضل الاطعمة لتعويض السوائل والاملاح فى الصيف
فضل الاطعمة لتعويض السوائل والاملاح فى الصيف

فيديو

أزمة جوري بكر

هل زواج أصحاب متلازمة داون في شرع ربنا؟.. القصة الكاملة لأزمة جوري بكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

المزيد