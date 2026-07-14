تشريعية النواب: لا عوار دستوري في قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر

علق صلاح فوزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر .

وقال صلاح فوزي في مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" اللجنة الدستورية والتشريعية عقدت اجتماعات مطولة بشأن مشروع قانون جهاز مستقبل مصر ".



وأضاف صلاح فوزي :" كان هناك تعاونا كاملا بين مجلس النواب والحكومة كي يخرج قانون جهاز مستقبل مصر إلى النور ".

وتابع صلاح فوزي :" لا عوار دستوري في قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر وتم تنقيته باحترافية وتم الموافقة على مشروع القانون بالأغلبية في مجلس النواب ".

واكمل صلاح فوزي :" من مكونات اختصاص الجهاز هو إنشاء مركز مالي عالمي وجهاز مستقبل مصر يحتاج غلى هذا المركز لجلب الاستثمارات ".



وثمن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، موافقة مجلس النواب، خلال جلسته العامة، على مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز، في خطوة تشريعية مهمة ترسخ الإطار القانوني والمؤسسي لعمل الجهاز، وتواكب اتساع مسؤولياته ودوره الوطني في تنفيذ المشروعات التنموية والاستراتيجية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي وجذب الاستثمارات، وذلك في إطار رؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لبناء مؤسسات وطنية قوية وقادرة على قيادة مسيرة التنمية الشاملة وتحقيق مستهدفات الجمهورية الجديدة.

