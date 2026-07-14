متحدث التموين: المتوسط العام للاحتياطي الإستراتيجي من 6 إلى 12 شهرا

أكد أحمد كمال مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن تم وضع ورقة عمل تضمن الآليات المقترحة لتنفيذ التكييف الرئاسي الخاص بالبرنامج الوطني لخفض الاعباء المعيشية واستقرار الاسواق.

وتابع أحمد كمال مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن المتوسط العام للاحتياطي الاستراتيجي من 6 الى 12 شهر، متابعا أن التنسيق بين وزاره التموين وجهاز مستقبل وطن على اعلى مستوى.

وأكمل أن كل بقالين التموين سيتم تحويلهم الى العمل في المشروع كاري اون، مستدركا أن 40000 منفذ تمتلك وزاره التموين على المستوى الجمهوريه وجاري العمل على التطوير.