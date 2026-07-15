سفير أوزبكستان بالقاهرة :5 منح دراسية لطلاب مصر بجامعة طريق الحرير في سمرقند

أعلن سفير أوزبكستان لدى مصر، منصور بيك كيليتشيف، عن تخصيص خمس منح دراسية للطلاب المصريين للعام الدراسي 2026/2027 بجامعة طريق الحرير الدولية للسياحة والتراث الثقافي بمدينة سمرقند، مشيرًا إلى أن آخر موعد للتقدم هو الأول من أغسطس المقبل.

وقال السفير، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، إن هذه المنح تأتي في إطار مشاركة مصر بصفة "شريك للحوار" في منظمة شنغهاي للتعاون، بما يعكس تنامي التعاون التعليمي والثقافي بين الجانبين.

وأوضح أن المنح تشمل تغطية نفقات الإقامة وتذاكر السفر، بما يتيح للطلاب المصريين فرصة الدراسة في واحدة من أبرز الجامعات المتخصصة في مجالات السياحة والتراث الثقافي.

وأضاف أنه سيتم تنظيم رحلتين سنويًا إلى المدن التاريخية في أوزبكستان للطلاب الفائزين من دول منظمة شنغهاي للتعاون، بهدف تعريفهم بالمدن القديمة والمعالم المعمارية والتراث الثقافي، إلى جانب العادات والتقاليد الأوزبكية، بما يسهم في تعزيز التبادل الثقافي بين شعوب الدول الأعضاء والشركاء.