محافظ القاهرة يتفقد عزبة الوالدة بحلوان.. ويوجه بسرعة تشغيل مركز الكلى

أجرى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، جولة ميدانية بمنطقة عزبة الوالدة بحى حلوان، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على احتياجات المنطقة والاستجابة لشكاوى الأهالى، في إطار حرص المحافظة على التواصل المباشر مع المواطنين والارتقاء بجودة الخدمات.

محافظ القاهرة



رافق محافظ القاهرة عدد من قيادات المحافظة، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ .

واستهل محافظ القاهرة جولته بزيارة مركز طبى صحة أسرة عزبة الوالدة، حيث تفقد العيادات وغرف الكشف والأقسام المختلفة، واطمأن على انتظام سير العمل ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، كما التقى عددا من المرضى والمترددين على المركز، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم، موجهًا بحسن استقبال المواطنين، وتقديم الخدمة الطبية بالكفاءة المطلوبة، وسرعة تذليل أي معوقات قد تواجه المترددين.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بالارتقاء بالمنظومة الصحية، وأن تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين يأتي على رأس أولويات الأجهزة التنفيذية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير حياة كريمة للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية.

وعقب ذلك، تفقد محافظ القاهرة مركزًا للكلى تحت الإنشاء تمت اقامته بالجهود الذاتية، وطالب بسرعة الانتهاء من الإجراءات القانونية لتشغيله.

كما تفقد محافظ القاهرة حديقة الأسرة والطفل بعزبة الوالدة، لمتابعة حالتها على الطبيعة، مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والبيئة لإعادة تشغيلها لتكون متنفسًا للمواطنين .

وخلال الجولة، التقى محافظ القاهرة عددًا من المواطنين، واستمع إلى مطالبهم ، وتسلم عددًا من الطلبات المقدمة منهم، موجهًا الأجهزة التنفيذية بسرعة فحصها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، مع المتابعة الميدانية حتى الانتهاء من تنفيذها، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع المواطنين يعد أحد أهم وسائل التعرف على احتياجاتهم وتحقيق الاستجابة السريعة لها.

كما وجه محافظ القاهرة رئيس حي حلوان بالتواجد الميدانى المستمر، وتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات، وتحسين حالة الشوارع، ومتابعة أعمال الإنارة، ومنع أي تعديات على الطريق العام، مع سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والحفاظ على المظهر الحضارى للمنطقة.

وخلال جولته، حرص الدكتور إبراهيم صابر على لقاء مصطفى هاشم، الشهير بـ"مصطفى البرنس"، صاحب المبادرة التطوعية لتجميل وتنظيف عدد من شوارع منطقة المساكن بحلوان، والتي ينفذها بالتعاون مع شباب المنطقة، وتشمل أعمال النظافة ودهان الحوائط والرسم عليها برسومات جمالية تعكس روح الانتماء وتحسن المظهر الحضارى.

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة تدعم المبادرات المجتمعية الإيجابية التي تسهم فى نشر ثقافة الحفاظ على النظافة، وتعزيز قيم المشاركة والعمل التطوعى ، مشيرًا إلى أن التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.