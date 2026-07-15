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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الأمريكي: متأهبون لضمان الامتثال الكامل لتطبيق الحصار

القوات الأمريكية
القوات الأمريكية
القسم الخارجي

أكد الجيش الأمريكي استعداده الكامل لضمان الامتثال لتطبيق الحصار، في تطور يعكس استمرار حالة التأهب العسكري الأميركي في المنطقة وسط تصاعد التوترات الإقليمية وتشابك الملفات الأمنية والسياسية. وجاء الإعلان في بيان مقتضب نقلته قناة العربية، قال فيه الجيش الأميركي إنه "متأهب لضمان الامتثال الكامل لتطبيق الحصار"، دون أن يتضمن البيان تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الحصار أو النطاق الجغرافي الذي يشمله أو الآليات العسكرية التي سيتم الاعتماد عليها لتنفيذ هذه المهمة.

ويأتي هذا الموقف في ظل استمرار الولايات المتحدة في تعزيز وجودها العسكري في عدد من المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية، خاصة الممرات البحرية الدولية، حيث تؤكد واشنطن بصورة متكررة أن قواتها تعمل على حماية أمن الملاحة وضمان تنفيذ القرارات والإجراءات التي تتخذها السلطات الأميركية أو تلك المرتبطة بالتحالفات الدولية.

ويرى مراقبون أن إعلان الجيش الأميركي يعكس استعدادًا لفرض إجراءات رقابية وعسكرية أكثر صرامة إذا اقتضت الظروف، خصوصًا في ظل التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة، وما يرتبط بها من مخاوف بشأن حركة السفن وعمليات نقل البضائع والطاقة، فضلاً عن احتمالات تصاعد المواجهات بين الأطراف المتنازعة.

وتحرص وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) خلال الفترات الأخيرة على التأكيد أن قواتها تحتفظ بدرجة عالية من الجاهزية للتعامل مع مختلف السيناريوهات، بما في ذلك تنفيذ المهام المرتبطة بفرض العقوبات أو تطبيق إجراءات الحصار التي تقررها الولايات المتحدة أو تدعمها ضمن أطر قانونية وتحالفات دولية.

ويشير خبراء في الشؤون العسكرية إلى أن مفهوم "ضمان الامتثال" قد يشمل عمليات المراقبة البحرية والجوية، واعتراض السفن أو وسائل النقل المخالفة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع الحلفاء، بما يضمن تنفيذ الإجراءات المعلنة دون الإخلال بحرية الملاحة وفق القوانين الدولية، مع مراعاة قواعد الاشتباك المعمول بها.

وفي المقابل، غالبًا ما تثير مثل هذه الإعلانات ردود فعل من الأطراف المعنية، التي قد تعتبر إجراءات الحصار أو تنفيذها تصعيدًا سياسيًا أو عسكريًا، وهو ما يزيد من أهمية المساعي الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التوتر ومنع انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع.

ويترقب المجتمع الدولي صدور مزيد من التفاصيل الرسمية حول مضمون إعلان الجيش الأميركي، والجهة المستهدفة بالحصار، والإطار القانوني الذي يستند إليه، إلى جانب ردود الفعل الإقليمية والدولية، لما قد يترتب على ذلك من تأثيرات مباشرة في الأمن الإقليمي وحركة التجارة الدولية وأسواق الطاقة.

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