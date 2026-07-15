عمرو عابدين يشيد بالإعلامية آيات أباظة في ذكرى تأسيس «نايل دراما» .. والأخيرة: «عيطت من الفرحة»

حرص الإعلامي عمرو عابدين، رئيس قناة النيل دراما، على توجيه رسالة تقدير للإعلامية آيات أباظة، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بمرور 30 عامًا على انطلاق أول قناة دراما متخصصة في مصر.

ونشر عمرو عابدين، عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، منشورًا استعرض فيه مسيرة القناة، موجهًا الشكر إلى كل من ساهم في تأسيسها ونجاحها، وعلى رأسهم حسن حامد وعفاف طبالة، مؤكدًا أن أبناء “نايل دراما” هم الأساس في نجاحها.

وخصّ عابدين الإعلامية آيات أباظة برسالة مؤثرة، كتب فيها: “شكري الخاص لبنت نايل دراما المذيعة والنجمة آيات أباظة.. آيات مش بس مذيعة شاطرة في نايل دراما ولها كاريزما خاصة، لأ آيات من أهم مذيعات مصر على الإطلاق، وكمان هي أختي وصديقتي ومرات أخي. أنا وكل الزملاء بنقولك مستنين ترجعي بألف مليون سلامة قريب جدًا وتنوري مكانك، لأننا بنفرح بوجودك معانا.”

ولم تتأخر آيات أباظة في الرد على كلمات الإشادة، حيث نشرت عبر حسابها على “فيسبوك” رسالة أعربت فيها عن تأثرها الكبير بالدعم الذي تلقته.

وكتبت آيات أباظة: “امبارح كان ميعاد الجرعة بتاعتي، وصاحية محبطة وأكيد مضايقة، أول حاجة شوفتها لما صحيت على الفيسبوك كان البوست ده. بجد عيطت من الفرحة. أستاذ عمرو عابدين، أنت رفعت من روحي المعنوية، ونزلت أخد الجلسة وأنا عندي تفاؤل. بجد بشكرك، وكل سنة وبيتي التاني بخير، واحشتوني أوي".