رئيس الوزراء الباكستاني يبحث مع أمين رابطة العالم الإسلامي عدد من القضايا المشتركة

استضاف رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، في مكتبه بالعاصمة إسلام آباد، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد العيسى، وذلك خلال عشاء عمل بمناسبة زيارته إلى باكستان، حيث بحث الجانبان عدداً من القضايا الإسلامية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد الدكتور العيسى - وفق بيان أصدرته رابطة العالم الإسلامي اليوم /الأربعاء/ - بالدور الذي تضطلع به الحكومة الباكستانية بقيادة رئيس الوزراء في دعم الجهود الرامية إلى نزع فتيل التوتر بين الولايات المتحدة وإيران عبر الحلول السلمية، مؤكداً أهمية المسار الدبلوماسي في معالجة الأزمات الدولية.

كما أعرب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي عن تقديره لرئيس الوزراء الباكستاني لما أبداه من دعم للرابطة، مثمناً حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما وفد الرابطة، إلى جانب تهنئته بمناسبة موافقة رئيس الجمهورية الباكستانية على قرار الجامعة الوطنية منح الدكتور محمد العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في فلسفة العلاقات الدولية.