لماذا غاب عن الأهلي؟.. محمود طاهر يكشف سبب ابتعاده عن القلعة الحمراء

كشف محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي السابق، عن أسباب ابتعاده عن الظهور داخل القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن قراره جاء لأسباب شخصية وظروف خاصة.

وقال محمود طاهر، خلال تصريحات تلفزيونية، إن ظهوره في النادي عقب الانتخابات مباشرة كان قد يتسبب في إثارة بعض الحساسيات أو المشكلات، لذلك فضّل الابتعاد لتجنب أي أزمات.

وأضاف أن ارتباطاته العملية وكثرة السفر أصبحت لا تسمح له بالتواجد داخل النادي بشكل منتظم، مشيرًا إلى أن ذلك كان أحد الأسباب الرئيسية لغيابه.

وأوضح رئيس الأهلي السابق أن معظم أصدقائه والمجموعة التي اعتاد التواجد معها داخل النادي ابتعدوا أيضًا لأسباب مختلفة، وهو ما أدى إلى تفكك هذه المجموعة، لافتًا إلى أن كل شخص أصبح يتردد على نادٍ آخر قريب من محل إقامته، وهو ما ساهم في استمرار غيابه عن الأهلي.