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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي ويبحث عددا من الموضوعات الهامة

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي
رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي
أ ش أ

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي اجتمع الحكومة، اليوم الخميس، بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة ,وذلك لمناقشة عدد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية وغيرها علي أجندة الحكومة، إضافة لاستعرض سبل تنفيذ التكليفات الرئاسية الموكله للحكومة بالشكل الأمثل وفي توقيتات مناسبة

ومن المقرر أن يبحث مجلس الوزارء عددا من الموضوعات، منها استعراض تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بوضع خطةتنفيذية بشأن توافر السلع والخدمات واستقرارالاسعار ، بجانب استعراض ما تم خلال جولة رئيس الوزراء بعدد من مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني بعدد من محافظات الجيزة والمنوفية والبحيرة فضلا عن تفقد عدد من المشروعات التنموية العمرانية بمارينا ومدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح ،بجانب مواصلة وتكثيف جهود الحد من التضخم، والاستمرار في زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بجانب متابعة ضبط حركة الاسواق، وتوافر السلع الغذائية، و استكمال العمل بالمشروعات القومية المختلفة على مستوي محافظات الجمهورية اضافة لملفات زيادة إجراءات الحماية الاجتماعية ورعاية المواطنين الاكثر احتياجًا وأيضا ملفات تطوير التعليم والصحة إضافة إلى التنمية الشاملة والاستثمارات وزيادة الصادرات وتوطين الصناعات ضمن مخطط ورؤية مصر 2030.

كما يتابع المجلس أيضا ما تم من اجراءات سابقة بشأن ملفات الاستثمار والصناعة والتصدير وزيادة الرقعة الزراعة وإتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين ومظلة الضمان الاجتماعي والملف الضريبي ،وملفات التطوير بقطاعات الدولة المختلفة والإجراءات الخاصة برعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين بشكل عام .

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي الحكومة العلمين

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