موسكو : خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 1450 عسكريا خلال الـ 24 الساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية / اليوم الخميس/ ، أن خسائر القوات الأوكرانية نحو 1450 عسكريًا على جميع المحاور القتالية خلال الـ 24 الساعة الماضية .

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية "حسّنت وحدات من مجموعة قوات "المركز" الروسية، مواقعها التكتيكية، وألحقت خسائر بالأفراد والمعدات التابعة لألوية المشاة الآلية والهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء من مشاة البحرية، ولواءين من الحرس الوطني، وذلك بالقرب من بلدات غروزسكوي، ودوبروبيلليا، ونوفوفودانو، وبيتروفسكوي، وروبيجني، وسفيتلو، وسيرجييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبافليفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وقد تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت 330 جنديًا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و4 مركبات، ومدفع، و3 محطات حرب إلكترونية".

وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، أوضح البيان: "تم تدمير أكثر من 55 جنديًا وسبع مركبات ومحطة حرب إلكترونية".

وأشار إلى أن قوات "دنيبر" الروسية، تمكنت من دحر وحدات من ألوية الهجوم الميكانيكي والجبال التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدتي مالوكاتيرينيفكا وأوريخوف في مقاطعة زابوروجيه، وإينهوليتس في مقاطعة خيرسون.

وأضاف البيان: "حققت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" تقدمًا ملحوظًا في مواقعها وخطوطها. وتمت هزيمة أفراد ومعدات لواءين ميكانيكيين، ولواء هجومي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، ووحدة حدودية تابعة لحرس الحدود الأوكراني".

وتكبدت القوات الأوكرانية خسائر قرب بلدات بيسكي-رادكوفسكي، وبودليمان، وستودينوك في مقاطعة خاركوف، وفي فوفتشي يار، وماياكي، وسفياغوورسك، وشتشوروفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأكد: "خسر العدو أكثر من 215 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و20 مركبة، و4 قطع مدفعية".

وقال بيان وزارة الدفاع الروسية: "توغلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، في عمق دفاعات العدو... وخسر العدو أكثر من 490 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة، و7 مركبات، ومدفع ميداني، ومحطة حرب إلكترونية".

وأضاف أن مجموعة قوات "الرشق" الروسية، ألحقت خسائر في الأفراد والمعدات التابعة للواءين هجوميين محمولين جوًا، وفوجين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري بالقرب من بلدات فولني، وكولوميتسي، ومالوميخايليفكا، وبودغافريلوفكا، وبروسيانا في مقاطعة دنيبروبتروفسك، ودولينكا، وليوبيتسكي، ونيكولسكوي، ونوفوسولوشينو في مقاطعة زابوروجيه.

وأكد البيان أن "قوات الدفاع الجوي اعترضت 8 قنابل موجهة، و5 صواريخ "هيمارس" متعددة الإطلاق من نظام هيمارس أمريكي الصنع، و802 طائرة مسيّرة ثابتة الجناح".

وأشار إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، حسّنت مواقعها على طول خط الجبهة الأمامية، وتم دحر تشكيلات من لواءين ميكانيكيين، ولواء هجوم جبلي، ولواء محمول جوًا، ولواء أمني تابع لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي في مناطق بلدات فاسيوتينسكي، وفيروليوبوفكا، ودروجكوفكا، وإيجيفكا، وكراماتورسك، ونيكانوروفكا، ونيكولايفكا، وسلافيانسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وتابع أنه خلال الـ24 الساعة الماضية، تكبّد العدو خسائر فادحة بلغت أكثر من 165 جنديًا، وناقلة جند مدرعة من طراز"M113" أمريكية الصنع، ومركبة قتالية مدرعة، و25 مركبة، ومدفعين ميدانيين، ومحطتي حرب إلكترونية.

وأكد البيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية أن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 195 جنديًا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و13 مركبة، و5 قطع مدفعية ميدانية، ومحطة حرب إلكترونية، ومحطة استطلاع إلكتروني"، وذلك في منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشمال"، الروسية.

وأضاف أن وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، حسّنت وضعها التكتيكي. وتعرضت القوات المسلحة الأوكرانية لهزيمة في صفوفها ومعداتها، لا سيما في اللواء الميكانيكي ولواء الدفاع الإقليمي، بالقرب من بلدات موغريتسا، ونوفايا سيتش، وريجيفكا، وسادكي، وأولانوفو في مقاطعة سومي.

وفي مقاطعة خاركوف، هُزمت وحدات من لواء المشاة الآلية التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الحرس الوطني في مناطق بلدات زاخاروفكا وكازاتشيا لوبان ويورتشينكوفو.