نيجيريا تطلق صندوقًا زراعيًا بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز الأمن الغذائي

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أطلقت نيجيريا صندوقًا للاستثمار الزراعي بقيمة 500 مليون دولار مخصصًا لمنطقة دلتا النيجر؛ بهدف زيادة الإنتاج الغذائي وجذب الاستثمارات الخاصة وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.

وقال نائب الرئيس النيجيري كاشم شتيما- خلال قمة استثمارية خاصة بالمنطقة عُقدت في العاصمة /أبوجا/ حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي أفريكا" الاقتصادية - إن الصندوق سيستثمر في مجالات تشمل تربية الأحياء المائية وزراعة النخيل والموارد البحرية، مستفيدًا من تمويلات تقدمها مؤسسات إقراض متعددة الأطراف ومستثمرون من القطاع الخاص.

وسيعمل الصندوق كأداة استثمارية تجارية تهدف إلى تحقيق عوائد مالية، وسيشمل قطاعات متنوعة مثل المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك والموارد البحرية.

ولم يكشف نائب الرئيس النيجيري عن تفاصيل هيكل تمويل الصندوق، لكنه أوضح أنه سيجمع مساهمات من البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي والبنك الإسلامي للتنمية، إلى جانب مستثمرين من القطاع الخاص.

ويأتي إطلاق الصندوق ضمن جهود نيجيريا لتعزيز الأمن الغذائي، التي تتضمن خططًا لتوفير 10 آلاف جرار زراعي خلال خمس سنوات وتوسيع استخدام الميكنة الزراعية لزيادة الإنتاج وتحسين كفاءة القطاع الزراعي.