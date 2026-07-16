طرح "سبيس إكس" للاكتتاب يشعل موجة استثمارات عالمية في شركات الفضاء الناشئة

اقترب الاستثمار العالمي في الشركات الناشئة بقطاع الفضاء من مستويات قياسية خلال الربع الثاني من العام الجاري، مدعوماً بحماس المستثمرين في أعقاب الطرح العام الأولي التاريخي لشركة "سبيس إكس"، بقيمة ناهزت 86 مليار دولار، وفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة "سيرافيم سبيس".

وساهم هذا الإدراج التاريخي في توسيع قاعدة اهتمام المستثمرين ليتجاوز الصناديق التقليدية المتخصصة في مجال الفضاء، مما يعزز ظهور هذا القطاع كفئة أصول استثمارية رئيسية في الأسواق، فضلاً عن دعم جولات تمويلية أكبر لصالح الشركات التي تعمل على تطوير أنظمة الإطلاق، وشبكات الأقمار الاصطناعية، وتقنيات الدفاع، وغيرها من البنى التحتية المدارية.

وفي هذا السياق، صرح لوكاس بيشوب، محلل الاستثمار في شركة الاستثمار البريطانية، بأن السوق شهد زيادة واضحة في اهتمام المستثمرين على مدار العام الماضي بفضل الاكتتاب العام لشركة "سبيس إكس"، إلى جانب الاعتراف الأوسع بالنضج التجاري الذي وصل إليه هذا القطاع.

وأشار بيشوب إلى رصد تدفق متزايد من المستثمرين الذين لديهم اهتمام محدود أو ليس لديهم خبرة سابقة بقطاع الفضاء، والذين يتطلعون الآن لبناء مراكز استثمارية في هذه الفئة من الأصول. ورغم توقعه بأن النصف الأول من عام 2026 يمثل فترة استثنائية لجمع التمويل وأن الإجماليات الربع سنوية قد تشهد بعض التذبذب، إلا أنه أكد أن المحركات الأساسية للاستثمار في هذا القطاع لا تزال قوية.

من جهة أخرى، أفاد مستثمرون بأن شهية رأس المال باتت تركز بشكل متزايد على الشركات التي تخدم قطاعات الدفاع والأمن القومي، بالإضافة إلى الشركات التي تطور قدرات الحوسبة ومعالجة البيانات في الفضاء، وهو ما يعكس توقعات بزيادة الإنفاق الحكومي والتجاري في هذه المجالات الحيوية.

وبحسب البيانات، جمعت شركات الفضاء نحو 7.5 مليار دولار عبر 141 صفقة تمويل مغامر خلال الربع الثاني، مقارنة بالمستوى القياسي المسجل في الربع السابق والذي بلغ 8 مليارات دولار موزعة على 159 صفقة.

وأوضح فيليكس فون شوبرت، الشريك التنفيذي في شركة "نيو سبيس كابيتال" ، أن المستثمرين يوجهون حالياً مزيداً من رؤوس الأموال نحو جولات تمويلية أضخم لصالح شركات الفضاء القائمة والراسخة، مما يعني توفر سيولة أكبر للشركات التي أثبتت نجاح تكنولوجيتها بالفعل، ووجدت طلباً واضحاً في السوق، وبات الوقت مناسباً لتوسيع نطاق أعمالها.

وفي غضون ذلك، يترقب المستثمرون في السوق ما إذا كانت شركة "بلو أوريجين" المملوكة للملياردير جيف بيزوس ستستكمل خطتها المعلنة لجمع تمويلات تقارب 10 مليارات دولار؛ إذ إن إتمام هذه الصفقة سيجعلها واحدة من أكبر عمليات جمع الأموال الخاصة في تاريخ القطاع، لتمدد بذلك واحدة من أقوى فترات تكوين رأس المال التي شهدتها صناعة الفضاء التجارية على الإطلاق.

وتعد سيرافيم سبيس، هي شركة استثمار بريطانية متخصصة في تمويل ودعم الشركات الناشئة العاملة في قطاع تكنولوجيا الفضاء. تأسست عام 2016، وتعد من أبرز المستثمرين عالميًا في اقتصاد الفضاء، حيث تركز على الشركات التي تطور تقنيات الأقمار الصناعية، والاستشعار عن بُعد، والاتصالات الفضائية، وتقنيات الإطلاق، والبنية التحتية الفضائية.

وتدير الشركة صناديق استثمارية وبرامج لتسريع نمو الشركات الناشئة، كما تمتلك محفظة تضم عشرات الشركات العاملة في قطاع الفضاء، مستهدفة الاستفادة من النمو المتسارع للاقتصاد الفضائي العالمي.