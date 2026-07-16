يوسف بطرس غالي: الحل أن نقترض في حدود الموارد اللي عندنا

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، أن أكبر التحديات التي تواجه الموازنة العامة المصرية يتمثل في "الدين"، موضحًا أنه يمثل نحو 65% من الاستخدامات، وهو ما يؤدي إلى إبطاء حركة الموازنة، مشددًا على أن علاج هذه المشكلة لا يكون إلا من خلال تنمية الدخل.

وأوضح، خلال لقائه في بودكاست "موعد مع لميس"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن تنمية الدخل تمثل ركنًا أساسيًا في التعامل مع المشكلة



ورداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: "نوقف الاقتراض ولا نحد منه ولا الأهم إننا ننمي الدخل؟"، أجاب: "نقترض في حدود الموارد اللي عندي.. والحل الوحيد للمديونية إنك ترفع معدلات النمو. أنا لما أبقى مديون بـ1000 جنيه ودخلي 200 عندي مشكلة، لما أكون مديون بنفس الـ1000 ودخلي 5000 ما عنديش مشكلة".

وتساءلت الحديدي: "يعني هناك تفسير آخر.. أنا دخلي قليل لكن محتاج فلوس، عاوز أصرف على التعليم والصحة وأدفع الكهرباء عشان ما تتقطعش، فبضطر إلى الاستدانة؟"، ليرد: "مقدرش مستدينش، ولكن لو استدانت والاقتصاد بدأ ينمو بـ7%، بعد شوية هتلاقي دخلي زاد بنسبة أسرع من الزيادة في الدين".

وأضاف: "النهاردة إحنا عندنا فائض أولي، بمعنى إنه لو شيلتي الفوائد اللي بدفعها على الدين، مواردي أكتر من نفقاتي، وبالتالي بيسيبي لي فائض.. والدين ما بيزيدش إلا بقيمة الفوائد، وده في العرف الاقتصادي معناه إن نسبة الدين لدخلك هتبدأ تقل".

واختتم قائلًا: "المهم مش إن الدين يقل، ولكن إن نسبة الدين إلى دخلك هي اللي تبدأ تقل".