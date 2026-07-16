مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي تقر تمويلات جديدة بأكثر من 17 مليار يورو

وافق مجلسا إدارة بنك الاستثمار الأوروبي وصندوق الاستثمار الأوروبي على تخصيص تمويلات بقيمة 17.4 مليار يورو لدعم استقلال أوروبا في مجال الطاقة، وتعزيز قدرتها التنافسية وشراكاتها الاستراتيجية، إلى جانب تمويل مشروعات داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه.

وقال البنك، في بيان اليوم، إن التمويلات تشمل مشروعات استراتيجية في الدول الشريكة للاتحاد الأوروبي، من بينها مشروعات لطاقة الرياح في مصر، والطاقة الشمسية وشبكات الكهرباء في تونس، والزراعة المستدامة في مولدوفا، وذلك في إطار دعم استراتيجية "البوابة العالمية" للاتحاد الأوروبي.

وكان بنك الاستثمار الأوروبي أعلن في منتصف يونيو الماضي تقديم تمويل بقيمة 600 مليون يورو، عبر ذراعه التنموية (EIB Global)، لدعم الشركة المصرية لنقل الكهرباء في إنشاء محطات فرعية حديثة وتركيب خطوط نقل متطورة لدمج الكهرباء المولدة من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في منطقتي البحر الأحمر وخليج السويس بالشبكة القومية، بما يسهم في دمج 22 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وخصصت مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي 3.7 مليار يورو لمشروعات تستهدف خفض اعتماد أوروبا على الوقود الأحفوري وتسريع التحول في قطاع الطاقة، وتشمل تحديث محطة تشيرنافودا للطاقة النووية في رومانيا، وشبكات كهرباء جديدة في بلجيكا وإسبانيا، ومزارع رياح في ألمانيا، ومشروعات للطاقة الشمسية في فرنسا.

ويتضمن البرنامج قرضًا بقيمة 800 مليون يورو لتجديد وإطالة العمر التشغيلي للوحدة الأولى بمحطة تشيرنافودا النووية في رومانيا، التي توفر نحو 20% من احتياجات البلاد من الكهرباء، ويشمل تحديث الأنظمة واستبدال المكونات الرئيسية لتعزيز التشغيل الآمن والموثوق.

وقالت رئيسة مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي، ناديا كالفينو، إن المجموعة تواصل تمويل مشروعات تعزز أمن الطاقة واستقلال أوروبا، وتوفر طاقة بأسعار معقولة للأسر والشركات، مع زيادة الاستثمارات في شبكات الكهرباء وخطوط الربط البيني ومشروعات التقنيات الداعمة للتحول إلى الطاقة النظيفة.

كما وافقت المجموعة على تمويل مشروعات في قطاعات النقل والصحة والتعليم والبنية التحتية في عدد من الدول الأوروبية، تشمل شراء قطارات جديدة في النمسا، وتحديث مستشفيات في جمهورية التشيك، وإنشاء مرافق ثقافية ورياضية في السويد، وتحسين مدارس ورياض أطفال في ليتوانيا، إضافة إلى دعم القدرة التنافسية للشركات في الدنمارك وإيطاليا وهولندا وإسبانيا.

وفي إطار دعم الاستثمار، وافق بنك الاستثمار الأوروبي على مضاعفة برنامج قروض التوريق على مستوى أوروبا إلى 6 مليارات يورو، فيما أقر صندوق الاستثمار الأوروبي حزمة من عمليات التوريق والضمان لتوسيع قدرة البنوك على تمويل الاستثمارات الجديدة، بما يدعم المشروعات الخضراء والابتكارية ويعزز القدرة التنافسية والتحول النظيف.

كما أيدت مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي تمويل تطوير نقاط العبور الحدودية الأوكرانية الواقعة على شبكة النقل الأوروبية العابرة (TEN-T)، بما يشمل إنشاء محطات طرفية وتحديث المعدات الجمركية والأنظمة الرقمية، إلى جانب توفير تمويل جديد للشركات الأوكرانية دعماً للتعافي الاقتصادي وتعزيز القدرة على الصمود.