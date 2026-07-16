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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس الصين يؤكد استعداد بلاده لتقاسم تقنيات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي مع كازاخستان

رئيس الصين
رئيس الصين
أ ش أ

أكد رئيس الصين "شي جين بينج"، اليوم /الخميس/، استعداد بلاده لتقاسم التقنيات في مجالات مثل الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي لدعم التحول الرقمي في كازاخستان.

جاء ذلك خلال لقاء "شي" مع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف في شانغهاي، والذي يتواجد في الصين لحضور فعاليات المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي لعام 2026 والاجتماع رفيع المستوى بشأن الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وقال الرئيس الصيني، إن الشراكة الاستراتيجية الشاملة الدائمة بين الصين وكازاخستان حافظت على زخم قوي، وهو ما يُظهر إمكانات هائلة للتعاون وآفاقا واسعة للتنمية المستقبلية.

بدوره.. قال توكاييف إن كازاخستان تعتبر علاقاتها مع الصين أولوية قصوى في سياستها الخارجية، مشيرا إلى أن كازاخستان تتطلع إلى الحفاظ على تبادلات وثيقة رفيعة المستوى مع الصين وإلى تعزيز التعاون العملي في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة والاستثمار والنقل والطاقة والزراعة والاقتصاد الرقمي.

وأعرب توكاييف عن استعداد كازاخستان للحفاظ على التنسيق رفيع المستوى مع الصين عبر المنصات متعددة الأطراف، والتعاون بنشاط في مجال الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي.

وعقب الاجتماع، شهد الرئيسان توقيع سلسلة من وثائق التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والنقل والتمويل والإعلام.

رئيس الصين استعداد تقاسم مجالات الاقتصاد الرقمي الذكاء الاصطناعي

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