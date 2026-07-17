ناقدة: المهرجانات ليست ضوضاء.. موجة مؤقتة والجمهور وحده يحسم مصيرها

أكدت السيناريست والناقدة الفنية دعاء حلمي أن أغاني المهرجانات لا يمكن وصفها بأنها مجرد "ضوضاء"، معتبرة أنها تمثل ظاهرة فنية فرضت نفسها على الساحة، لكنها لن تستمر بالضرورة، إذ ستخضع مع مرور الوقت لعملية فرز طبيعي تحدد ما يبقى وما يختفي.

العديد من الموجات الغنائية

وأوضحت حلمي، خلال حوارها ببرنامج "خط أحمر" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن الساحة الفنية شهدت على مدار تاريخها العديد من الموجات الغنائية التي حققت انتشارًا واسعًا لفترة محدودة، قبل أن يتراجع تأثيرها مع ظهور أعمال أكثر قدرة على الاستمرار.

وأضافت أن الجمهور يظل صاحب الكلمة الأخيرة في تقييم الأعمال الفنية، فهو الذي يمنح الأغنيات فرصة البقاء والانتشار، أو يدفعها إلى الاختفاء إذا لم تقدم قيمة حقيقية أو مضمونًا قادرًا على الصمود مع مرور الزمن.

الانتشار السريع أو مواكبة الموضة

وأكدت الناقدة الفنية أن التاريخ أثبت أن الفن الجيد وحده هو الذي يحافظ على مكانته في ذاكرة الجمهور، بينما تتلاشى الأعمال التي تعتمد على الانتشار السريع أو مواكبة الموضة دون أن تمتلك عناصر فنية تضمن لها الاستمرار.