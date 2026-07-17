أخبار التكنولوجيا| وان بلس تعلن انسحابها من أمريكا وأوروبا.. بريطانيا تفرض حظرا ليليا على وسائل التواصل للمراهقين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



بدأت العلامة التجارية نوبيا Nubia، التابعة لشركة ZTE، التشويق لهاتفها الرائد القادم، والذي تصفه بأنه أول هاتف ذكي في العالم مزود بوكيل ذكاء اصطناعي AI Agent.

أعلنت شركة فيفو، عن إطلاق هاتفها الاقتصادي الجديد Vivo T5 Lite 44W 5G في السوق الهندية، والذي يركز على توفير بطارية كبيرة وعمر استخدام طويل، إلى جانب هيكل متين ومقاوم للعوامل الخارجية، مع دعم شبكات الجيل الخامس.

وضعت شركة سامسونج، رقما كبيرا في مقدمة حملتها الترويجية لشاشتها القابلة للطي الجديدة، إذ تؤكد أن فيلم سبيكة التيتانيوم المستخدم داخل بنية Flex Titanium يوفر صلابة ميكانيكية أعلى بـ20 مرة مقارنة بالفيلم البوليمري الذي يحل محله. ورغم أن هذا الرقم يبدو وكأنه وعد بمتانة استثنائية، فإنه لا يمثل حكما مباشرا على متانة الجهاز بالكامل.



بعد سنوات من المنافسة.. وان بلس تعلن انسحابها من أمريكا وأوروبا



أكدت شركة وان بلس OnePlus، رسميا انسحابها من أسواق الولايات المتحدة وأوروبا، لتنهي بذلك التكهنات التي ترددت خلال الأشهر الماضية بشأن مستقبل العلامة التجارية خارج الصين.

أطلقت وكالات الأمن السيبراني في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا وعدد من الدول الأوروبية تحذيرا عاجلا من حملة إلكترونية واسعة تستهدف أجهزة الراوتر القديمة أو غير المؤمنة، ينفذها قراصنة مدعومون من الحكومة الروسية بهدف التسلل إلى شبكات البنية التحتية الحيوية حول العالم.

دخلت شركة أوبن إيه آي OpenAI، رسميا سوق الأجهزة لأول مرة، لكن على خلاف التوقعات، لم تكشف الشركة عن جهاز الذكاء الاصطناعي المحمول الخالي من الشاشة الذي كثرت الشائعات حوله، بل أعلنت عن Codex Micro، وهي لوحة مفاتيح مدمجة مخصصة للمطورين الذين يستخدمون منصة Codex للبرمجة بالذكاء الاصطناعي.



تعتزم الحكومة البريطانية فرض حظر ليلي افتراضي على استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما، في إطار حزمة جديدة من إجراءات حماية الأطفال والشباب على الإنترنت.

قد يبدو الأمر وكأنه سيناريو من أفلام الخيال العلمي، لكن الصين بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات تنظيمية لمنع إقامة علاقات عاطفية مع خدمات تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

