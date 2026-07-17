قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطف جنود أمريكيين.. بيان عاجل من القيادة المركزية الأمريكية
تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026
ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا يصلان دبي لاستكمال جولة خلي بالك من نفسك
ليفربول يعلن تمديد عقد نجمه رسميا
الجرام يخسر 1850 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن
شديد الحرارة .. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس غد السبت
الطبيعة تنتقم من أوروبا.. حرائق الغابات والعواصف المدمرة تحول القارة العجوز إلى كابوس
وداعًا حبيبة الملايين .. هوندا توقف إنتاج سيارتها الشهيرة
تشكيل الأرجنتين المتوقع أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026
خواتم مرصعة بالياقوت والماس .. فيفا يمنح بطل كأس العالم أغلى تكريم في التاريخ
حريق هائل بشونة كتان بسمنود .. والحماية المدنية تتدخل
3 ساعات نسائية .. مقارنة جدلية بين إطلالتي عمرو دياب وهيفاء وهبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| وان بلس تعلن انسحابها من أمريكا وأوروبا.. بريطانيا تفرض حظرا ليليا على وسائل التواصل للمراهقين

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

وداعا للمساعدات التقليدية.. نوبيا تشوق لأول هاتف عميل ذكاء اصطناعي في العالم
 

بدأت العلامة التجارية نوبيا Nubia، التابعة لشركة ZTE، التشويق لهاتفها الرائد القادم، والذي تصفه بأنه أول هاتف ذكي في العالم مزود بوكيل ذكاء اصطناعي AI Agent.


فيفو تطلق هاتف Vivo T5 Lite 5G ببطارية ضخمة ومتانة عسكرية
 

أعلنت شركة فيفو، عن إطلاق هاتفها الاقتصادي الجديد Vivo T5 Lite 44W 5G في السوق الهندية، والذي يركز على توفير بطارية كبيرة وعمر استخدام طويل، إلى جانب هيكل متين ومقاوم للعوامل الخارجية، مع دعم شبكات الجيل الخامس.


سر جديد من سامسونج.. شاشة أنحف من ثلث شعرة وأكثر صلابة بـ20 مرة
 

وضعت شركة سامسونج، رقما كبيرا في مقدمة حملتها الترويجية لشاشتها القابلة للطي الجديدة، إذ تؤكد أن فيلم سبيكة التيتانيوم المستخدم داخل بنية Flex Titanium يوفر صلابة ميكانيكية أعلى بـ20 مرة مقارنة بالفيلم البوليمري الذي يحل محله. ورغم أن هذا الرقم يبدو وكأنه وعد بمتانة استثنائية، فإنه لا يمثل حكما مباشرا على متانة الجهاز بالكامل.


بعد سنوات من المنافسة.. وان بلس تعلن انسحابها من أمريكا وأوروبا
 

أكدت شركة وان بلس OnePlus، رسميا انسحابها من أسواق الولايات المتحدة وأوروبا، لتنهي بذلك التكهنات التي ترددت خلال الأشهر الماضية بشأن مستقبل العلامة التجارية خارج الصين. 

تحذير دولي: قراصنة يستغلون أجهزة الراوتر القديمة لاختراق البنية التحتية الحيوية

أطلقت وكالات الأمن السيبراني في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا وعدد من الدول الأوروبية تحذيرا عاجلا من حملة إلكترونية واسعة تستهدف أجهزة الراوتر القديمة أو غير المؤمنة، ينفذها قراصنة مدعومون من الحكومة الروسية بهدف التسلل إلى شبكات البنية التحتية الحيوية حول العالم.

ليس ما توقعه الجميع.. هذا أول جهاز مادي من OpenAI

دخلت شركة أوبن إيه آي OpenAI، رسميا سوق الأجهزة لأول مرة، لكن على خلاف التوقعات، لم تكشف الشركة عن جهاز الذكاء الاصطناعي المحمول الخالي من الشاشة الذي كثرت الشائعات حوله، بل أعلنت عن Codex Micro، وهي لوحة مفاتيح مدمجة مخصصة للمطورين الذين يستخدمون منصة Codex للبرمجة بالذكاء الاصطناعي.

بريطانيا تفرض حظرا ليليا على وسائل التواصل للمراهقين.. والتطبيقات تغلق منتصف الليل


تعتزم الحكومة البريطانية فرض حظر ليلي افتراضي على استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما، في إطار حزمة جديدة من إجراءات حماية الأطفال والشباب على الإنترنت.

الصين تفرض قيودا على العلاقات العاطفية مع الذكاء الاصطناعي

قد يبدو الأمر وكأنه سيناريو من أفلام الخيال العلمي، لكن الصين بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات تنظيمية لمنع إقامة علاقات عاطفية مع خدمات تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
 

أخبار التكنولوجيا تكنولوجيا التكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الكهرباء

زيادة أسعار الكهرباء رسميًا خلال ساعات الذروة.. تعرف على الفئات المستهدفة والمواعيد

مصطفى زيكو و والدته وزوجته

ده حبيبي أنا .. زوجة مصطفى زيكو ترد على والدة اللاعب بعد تصريحاتها

مصطفي زيكو

ردا على تصريحاتها.. مصطفى زيكو يوجه رسالة مؤثرة لوالدته: هتفضلي رقم واحد

الذهب

الحق اشتري.. شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة 17-7-2026.. هبوط عيار 21

صلاح ورامي

بعد أنباء انتقاله إلى تركيا.. وكيل محمد صلاح يخرج عن صمته ويحسم الجدل بشأن مستقبله

سعر الذهب اليوم

انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 17 يوليو.. كم سعر عيار 21؟

امام عاشور

تفاصيل هامة بشأن عرض الأهلي لتمديد عقد إمام عاشور

ترشيحاتنا

تحرك جديد من الموتمر العام للمهندسين لتعديل قانون النقابة

لمواكبة المتغيرات .. تحرك جديد من الموتمر العام للمهندسين لتعديل قانون النقابة

مسابقة المحاكمات الصورية للملكية الفكرية 2026

حقوق العاصمة مركز أول في مسابقة المحاكمات الصورية للملكية الفكرية 2026

كلية علوم الرياضة (بنين)

علوم الرياضة بنين جامعة العاصمة تستعد لاختبارات القدرات 2026

بالصور

على البحر.. بشرى تستعرض رشاقتها

بشرى
بشرى
بشرى

إطلالة صيفية.. ملك زاهر تستعرض رشاقتها

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

فيديو

شريف إكرامي

قرار عاجل من شريف إكرامي بشأن مستقبله داخل المستطيل الأخضر.. ماذا حدث؟

لافتة الارجنتين

لافتة واحدة تُشعل الجدل.. ماذا فعل لاعبو الأرجنتين بعد التأهل للنهائي؟

ميسي

سر ظهور ميسي مع لامين يامال قبل 19 عاما .. ونهائي المونديال يجمعهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد