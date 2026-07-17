جون تيري يتغزل في ميسي: لا يمكنك إيقافه.. إنه الأعظم على الإطلاق

أشاد أسطورة تشيلسي ومنتخب إنجلترا، جون تيري، بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد الأداء اللافت الذي قدمه مع منتخب بلاده في نصف نهائي كأس العالم، مؤكدًا أن ما يقدمه في سن الـ39 يعد أمرًا استثنائيًا.

ليونيل ميسي

ونشر تيري عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" رسالة أشاد خلالها بقائد منتخب الأرجنتين، قائلًا: “الأعظم على الإطلاق. مشاهدة هذا الرجل بالأمس وهو في سن الـ39 كانت أمرًا لا يُصدق. إنه الأفضل على الإطلاق وما زال يقدم هذا الأداء في أعلى المستويات، والأرجنتين كانت جيدة في جوانب عديدة بالأمس.”

وأضاف: “يُطرح عليّ هذا السؤال كثيرًا: كيف توقف ميسي؟ لا يمكنك ذلك، ومحاولة اللعب بخشونة معه تجعله فقط يظهر بشكل أفضل.”

واختتم تيري رسالته قائلًا: “إنه قوي جدًا ويحب التحدي، هذا الرجل يمتلك كل شيء.”

وتأتي إشادة جون تيري بعد تأهل منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم، حيث يواصل ليونيل ميسي قيادة "التانجو" نحو حلم التتويج باللقب العالمي.

ومن المنتظر أن يلتقي منتخب الأرجنتين مع نظيره الإسباني في المباراة النهائية لكأس العالم، والمقرر إقامتها مساء الأحد المقبل.

وتنطلق مباراة إسبانيا والأرجنتين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "ميتلايف" بمدينة نيوجيرسي، في مواجهة مرتقبة لحسم لقب كأس العالم.