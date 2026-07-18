استقرار الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية مع بداية تعاملات السبت

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم السبت 18 يوليو 2026، بالتزامن مع استمرار العطلة الأسبوعية للبنوك، دون تسجيل أي تغيرات مقارنة بآخر تداولات الأسبوع الماضي.

وكان البنك المركزي المصري قد منح البنوك إجازة يومي الجمعة والسبت، لتتوقف التعاملات الرسمية حتى استئناف العمل غدًا الأحد.

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وسجل متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري نحو 50.49 جنيه للشراء و50.59 جنيه للبيع.

وجاء أقل سعر للدولار عند 50.40 جنيه للشراء و50.50 جنيه للبيع في بنكي فيصل الإسلامي والإمارات دبي الوطني، فيما بلغ ثاني أقل سعر 50.45 جنيه للشراء و50.55 جنيه للبيع في عدد من البنوك، أبرزها كريدي أجريكول والبنك التجاري الدولي (CIB) وبنك الكويت الوطني وبنك البركة وبنك أبوظبي التجاري.

وفي أغلب البنوك العاملة بالسوق المصرية، سجل الدولار 50.48 جنيه للشراء و50.58 جنيه للبيع، من بينها البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك الإسكندرية والبنك العربي الأفريقي الدولي ومصرف أبوظبي الإسلامي وHSBC وعدد من البنوك الأخرى.

وسجل أعلى سعر للدولار 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع في بنكي نكست وسايب.

ويأتي استقرار سعر الصرف بعد ارتفاع محدود سجله الدولار خلال آخر تعاملات الأسبوع الماضي، بلغت قيمته نحو 17 قرشًا، قبل أن تستقر الأسعار مع توقف التداولات الرسمية خلال عطلة البنوك.