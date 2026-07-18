محافظ البحر الأحمر يستعرض فعاليات الدورة الرابعة للمشروعات الخضراء الذكية

استعرض محافظ البحر الأحمر الدكتور وليد البرقي، اليوم /السبت/، المشروعات المقدمة في الدورة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وذكر بيان صادر لمحافظة البحر الأحمر اليوم، أن الاجتماع شهد حضور المهندس محمود عبد العاطي مدير مديرية الزراعة والدكتورة رشا صلاح مدير مديرية الطب البيطري ، بوالمهندسة ندا محمد مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بالبحر الأحمر واللجنة المعنية بإعداد ومتابعة المشروعات، التي تضم أيمن سلطان مدير عام إدارة الانتاج بالمحافظة والمهندس سعد فتحي المشرف على المراكز التكنولوجية بالمحافظة وابتسام يسري مدير الاعلام والتثقيف البيئي بإدارة البيئة بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ عددًا من الأفكار والمشروعات التي تستهدف تحقيق الاستدامة البيئية، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، والاعتماد على الحلول الذكية والمبتكرة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين ودعم جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية.

من جانبه، أكد المحافظ أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، باعتبارها إحدى المبادرات الرائدة التي تشجع على تبني الأفكار والمشروعات المبتكرة ذات البعد البيئي، وتسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.

كما أكد الدكتور وليد البرقي أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المشروعات الخضراء والذكية، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن المشاركة الفاعلة في المبادرة تمثل فرصة لإبراز التجارب الناجحة والأفكار المبتكرة التي تخدم المجتمع وتواكب توجهات الدولة نحو مستقبل أكثر استدامة.

وفي نهاية الاجتماع، وجه المحافظ بتكثيف التواصل مع جامعة الغردقة ومدرسة المتفوقين والجمعيات الأهلية والشركات الناشئة لتقديم أكبر عدد من المشروعات قبل غلق باب التقديم عبر المنصة التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.