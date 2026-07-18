حملة لرفع الإشغالات للحفاظ على المظهر الحضارى والسيولة المرورية في أسوان

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أعمال التطوير الجارية بشارع صلاح الدين (الشارع الجديد)، بما يسهم فى إظهاره بالشكل الحضارى اللائق أمام المواطنين وزائرى المحافظة.

رفع إشغالات الشارع الجديد

تم تنفيذ حملة لرفع الإشغالات والتعديات بالشارع الجديد لتحقيق السيولة المرورية ، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين ، وذلك ضمن جهود تفريغ الشارع من أى مركبات أو حواجز وإستاندات ، والتعامل الحاسم مع جميع الإشغالات ، وعدم السماح بأى تعديات تعوق حركة السير أو تشوه الشكل الجمالى للشوارع .

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان تنفيذ حملة موسعة لرفع الإشغالات بمنطقة الشارع الجديد، وذلك بمشاركة نائب رئيس المدينة أحمد عبد الراضى ، والعاملين والفنيين بحى غرب .



أسفرت الحملة عن رفع جميع الإشغالات والتعديات الموجودة بالمنطقة، بما ساهم في إعادة الانضباط للشارع، وتحقيق السيولة المرورية، والحفاظ على الوجه الحضاري للمدينة.



وتهدف الحملات التي تنفذها الوحدات المحلية من خلال رفع الإشغالات ، وتحقيق الإنضباط بالشوارع ، والحفاظ على المظهر الحضارى بما ينعكس إيجابى على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين .