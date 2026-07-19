ماذا يحدث للجسم عند تناول بذور الشيا؟

تعد بذور الشيا مصدراً غنياً بالألياف، ويمكنها تحسين صحة الأمعاء، تناول ملعقة كبيرة من بذور الشيا يومياً قد يكون مفيداً، خاصةً إذا التزمت بهذه العادة على المدى الطويل.

فوائد بذور الشيا

ملعقة كبيرة من بذور الشيا ستزيد من كمية الألياف التي تتناولها

لا يفي العديد من الأشخاص بالكمية اليومية الموصى بها من الألياف ، والتي تبلغ 25 جرامًا للنساء و 38 جرامًا للرجال.

كما إن إضافة ملعقة كبيرة من بذور الشيا يومياً - والتي توفر خمسة غرامات من الألياف - يمكن أن تساعد في تعزيز تناول الألياف بشكل كافٍ.

كما إن الحصول على كمية كافية من الألياف يمكن أن يساعد في تعزيز صحة الأمعاء وانتظام حركة الأمعاء.

على المدى القصير، يساعد تناول بذور الشيا على زيادة حجم البراز وتعزيز حركة الأمعاء المنتظمة، كما تمتص بذور الشيا الماء وتشكل مادة هلامية، ومع تناول كمية كافية من السوائل، يمكن أن تساعد بذور الشيا على تحسين قوام البراز، وهو أمر مفيد للغاية لمن يعانون من الإمساك

طرق تحسين صحة الأمعاء

تحتوي بذور الشيا على ألياف قابلة للذوبان يتم تخميرها بواسطة ميكروبات الأمعاء، مما ينتج عنه أحماض دهنية قصيرة السلسلة مثل البيوتيرات، تساعد هذه المركبات في الحفاظ على بطانة الأمعاء، ودعم وظيفة المناعة، وقد تقلل من الالتهاب في الأمعاء".

لكن لتحقيق الفوائد على المدى الطويل، عليك الالتزام بتناول بذور الشيا - أو غيرها من الأطعمة الغنية بالألياف - بانتظام.

لأن بذور الشيا تحتوي على ألياف قابلة للتخمر، فإنها تُغذي البكتيريا في القولون، ومع ذلك، فإن إحداث تغييرات جوهرية في ميكروبيوم الأمعاء يتطلب عادةً عدة أسابيع من التغييرات الغذائية المستمرة.

المصدر verywellhealth