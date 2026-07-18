تكريم عالمي للطب المصري.. عالية حسن: الميدالية الذهبية في طب القلب النووي تقدير لمسيرة علمية حافلة

قالت الدكتورة عالية حسن عبد الفتاح، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني والحاصلة على الميدالية الذهبية في طب القلب النووي، إن حصولها على هذا التكريم يمثل إنجازًا يضاف إلى سجل الطب المصري، ويعكس المكانة التي وصل إليها الأطباء والباحثون المصريون على المستوى الدولي.

تطوير مجالات الطب المختلفة

وأكدت عالية حسن، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة الحياة، أن الجائزة لا تمثل تكريمًا شخصيًا لها فقط، بل تعد تقديرًا للمنظومة الطبية المصرية وما تقدمه من أبحاث وجهود علمية تسهم في تطوير مجالات الطب المختلفة.

المؤسسات العلمية المتخصصة

وأوضحت أن الجمعية الأمريكية لطب القلب النووي تعد واحدة من أهم المؤسسات العلمية المتخصصة عالميًا، مشيرة إلى أن الميدالية الذهبية تمنح للشخصيات التي قدمت إسهامات مؤثرة وتركت بصمة واضحة في مجال طب القلب النووي.

التخصصات الطبية الدقيقة

وأضافت أن طب القلب النووي من التخصصات الطبية الدقيقة التي تتطلب مستوى متقدمًا من المعرفة والخبرة، مؤكدة أن الوصول إلى هذا التكريم جاء نتيجة سنوات طويلة من العمل المستمر والبحث العلمي والتطوير المهني.

تطوير تخصص طب القلب النووي

وأشارت إلى أنها اكتسبت خبراتها في هذا المجال خلال فترة دراستها بالولايات المتحدة، قبل أن تعود إلى مصر برفقة عدد من زملائها للمساهمة في نقل المعرفة والخبرات وتطوير تخصص طب القلب النووي داخل المؤسسات الطبية المصرية.

أهمية دعم البحث العلمي

وأكدت أن هذا الإنجاز يعكس قدرة الكوادر الطبية المصرية على المنافسة عالميًا، ويؤكد أهمية دعم البحث العلمي والاستثمار في العنصر البشري لتحقيق مزيد من التقدم في القطاع الصحي.