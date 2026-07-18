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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عالية حسن: دعم الأساتذة وراء نجاح أبحاث الطب المصري.. والقلب النووي يفتح آفاقًا جديدة للتشخيص الدقيق

الدكتورة عالية حسن عبد الفتاح
الدكتورة عالية حسن عبد الفتاح
محمد البدوي

أكدت الدكتورة عالية حسن عبد الفتاح، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الدعم العلمي الذي حصلت عليه طوال مسيرتها كان أحد العوامل الرئيسية وراء النجاحات التي حققتها في مجال طب القلب النووي، مشيدة بالدور الكبير الذي قدمه أستاذها الدكتور شريف مختار في تطوير العمل الطبي والبحثي داخل الوحدة المتخصصة.

 

 الدعم والإمكانات اللازمة لتطوير الوحدة

وقالت عالية حسن، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة الحياة، إن الدكتور شريف مختار وفر مختلف سبل الدعم والإمكانات اللازمة لتطوير الوحدة الطبية، وهو ما ساعد على تنفيذ أعمال علمية متميزة نالت تقديرًا واسعًا في الأوساط العلمية الدولية.

المستوى العلمي والمهني المتميز 

وأوضحت أن الأبحاث والإنجازات الطبية التي يتم تقديمها من داخل المؤسسات المصرية تحظى باهتمام واحترام عالمي، مؤكدة أن ذلك يعكس المستوى العلمي والمهني المتميز للكوادر الطبية المصرية وقدرتها على المنافسة في مختلف التخصصات.

 

تشخيص أمراض القلب بدقة

وأضافت أن طب القلب النووي يعد من المجالات الطبية الدقيقة التي تعتمد على تقنيات متقدمة، موضحة أنه يقوم على استخدام مواد مشعة بجرعات صغيرة وآمنة يتم تتبعها بواسطة أجهزة متخصصة أثناء انتقالها مع الدم، بما يتيح للأطباء تشخيص أمراض القلب بدقة وتقييم كفاءة عضلة القلب.

 

 اتخاذ القرارات العلاجية المناسبة

وأكدت أن هذا التخصص يمثل إضافة مهمة لمنظومة الرعاية الصحية، لما يوفره من وسائل تشخيصية متطورة تساعد الأطباء في اتخاذ القرارات العلاجية المناسبة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

واختتمت أستاذ الحالات الحرجة حديثها بالتعبير عن اعتزازها الكبير بانتمائها إلى جامعة القاهرة، مؤكدة أن كونها إحدى خريجات الجامعة يمثل مصدر فخر دائم لها، وأن هذا الانتماء كان ولا يزال جزءًا أساسيًا من رحلتها العلمية والمهنية.

الحالات الحرجة طب قصر العيني قصر العيني طب القلب النووي

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