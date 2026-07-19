مصرع 4 أشخاص بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية في ولاية "جامو وكشمير" الهندية

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لقي أربعة أشخاص مصرعهم وفٌقد آخرون جراء وقوع فيضانات عارمة وانهيارات أرضية ناجمة عن الأمطار الغزيرة في منطقة "بونش" بولاية "جامو وكشمير" الهندية.

ونقلت قناة (إنديا تي في) الهندية اليوم /الأحد/ عن مسؤولين محليين قولهم إن امرأة لقيت مصرعها جراء انهيار منزلها، كما أصيب زوجها وأطفالها الثلاثة ونٌقلوا إلى المستشفى. فيما ضرب انهيار أرضي منزلا آخر؛ مما تسبب في مصرع شخص وفقدان خمسة آخرين.

وأوضح المسؤولون أن فتاة قاصر غرقت في جدول مائي، بينما تم انتشال جثة امرأة من مجرى مائي قرب جسر.

وكثفت السلطات الهندية من جهود افإنقاذ للوصول إلى السكان المحاصرين، كما نشرت فرقا لإزالة الحطام وتقديم المساعدة الفورية للأسر المتضررة.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه منطقة "راجوري" - المجاورة لمنطقة "بونش" - فيضانات أيضا نتيجة لهطول الأمطار؛ مما أسفر عن غمر المناطق المنخفضة بالمياه، وحدوث أضرار بالممتلكات، علاوة على إجبار مئات لسكان على مغادرة منازلهم واللجوء إلى مواقع أكثر أمنا.