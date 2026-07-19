انقطاع المياه 12 ساعة عن مدينة الواسطى وعدد من المناطق ببني سويف غدًا

تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، انقطاع المياه عن مدينة الواسطى - زاوية المصلوب - جزيرة المساعدة - اجزاء من الحومة وافوة وذلك يوم الاثنين الموافق ٢٠-٧-٢٠٢٦ من الساعة ٨ صباحا وحتى الساعة ٨ مساءا لمدة ١٢ ساعة

بني سويف.. حملات مكثفة للنظافة وإزالة التعديات وضبط الأسواق صحة بني سويف تتابع انتظام العمل وجودة الخدمات بوحدات الغسيل الكلوي بقمبش وطنسا طلاب آداب بني سويف يشاركون في مبادرة «جيل الانتماء» لإعداد قيادات شابة

نظرا لوجود اعمال تركيبات ميكانيكية بمحطة معالجة صرف صحي الواسطى

وتهيب الشركة بالسادة المواطن تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، وللاستفسار و الشكاوي يرجي الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أي تليفون أرضي أو موبايل و رقم واتس آب٠١٢١١١٧٥٨٢٧

