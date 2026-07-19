محامى أسرة تيا يقرر الاستئناف على براءة مالكة مدرسة خاصة بشبرا الخيمة

كشف وائل ذكري المحامي، ودفاع أسرة الطفلة "تيا" صاحبة الـ 4 سنوات، والتي لقيت مصرعها إثر سقوطها من الطابق السادس بمدرسة خاصة في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أنه سيتقدم بطلب للمحامي العام بجنوب القليوبية، للاستئناف على الحكم الصادر من الدائرة السابعة بمحكمة جنح شبرا الخيمة، بشأن المتهمين في الواقعة، لتحديد جلسة استئنافية على الحكم الصادر بشأن القضية.

وقررت محكمة جنح شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار عامر عبد الله، براءة مالكة المدرسة وإحدى المدرسات، وحبس 6 متهمين من 3 إلى 6 أشهر في قضية وفاة الطفلة تيا بسقوطها من الطابق السادس بمدرسة خاصة في شبرا الخيمة، والتي لقيت مصرعها في الحال، في حادث مأساوي أثار حالة واسعة من الحزن والغضب بين أهالي محافظة القليوبية.

وشهدت المحكمة حضور المتهمات وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما تواصل هيئة الدفاع عن المتهمات وأسرة المجني عليها استعدادها لتقديم المرافعات والدفوع القانونية أمام هيئة المحكمة، بعد قرار التأجيل في الجلسة السابقة لاستكمال الاستعدادات وسماع المرافعات.

وكانت المحكمة قد قررت خلال أولى جلسات نظر القضية تأجيل المحاكمة لجلسة اليوم، مع استمرار حبس المتهمات لحين الفصل في القضية.

وتضمن قرار الإحالة الصادر من المستشار محمد الجندي، المحامي العام لنيابات جنوب بنها، توجيه اتهامات لمسؤولة المدرسة ونجلتها، بصفتها الممثل القانوني للمدرسة، بتعريض حياة الأطفال للخطر، بسبب إدارة نشاط تعليمي دون استيفاء التراخيص القانونية، إلى جانب استقبال أطفال مرحلتي KG1 وKG2 في يوم غير مقرر لتواجدهم.

كما أسندت النيابة إلى عدد من المعلمات والمشرفات تهم القتل الخطأ والإهمال، لعدم توفير الإشراف الكافي وتأمين الأطفال داخل المدرسة، ما أدى إلى وقوع الحادث المأساوي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا بسقوط الطفلة "تيا أحمد فؤاد" من الطابق السادس داخل المدرسة، لتفارق الحياة على الفور، فيما كشفت التحقيقات عن وجود شبهة إهمال جسيم من القائمين على الإشراف داخل المؤسسة التعليمية.