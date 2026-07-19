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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير عسكري: ما يحدث حرب استنزاف.. وإيران تطرح مقترحات للتهدئة وإنهاء العمليات العسكرية

هرمز
هرمز

أكد اللواء أركان حرب أيمن عبد المحسن، المتخصص في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، أن إيران طرحت خلال الفترة الحالية عددًا من المقترحات التي تستهدف تهدئة الأوضاع، وتشمل الدخول في مفاوضات لإنهاء العمليات العسكرية، إلى جانب رفع القيود العسكرية بما يمهد لخفض حدة التصعيد.

وأوضح اللواء أركان حرب أيمن عبدالمحسن، المتخصص في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "الستات" المذاع عبر قناة الحياة، أن التصعيد الجاري يحمل دلالات استراتيجية تتجاوز المواجهات العسكرية المباشرة، ويعكس أهدافًا محسوبة تسعى الأطراف المختلفة إلى تحقيقها على الأرض.

وأضاف اللواء أركان حرب أيمن عبدالمحسن، المتخصص في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، أن ما تشهده المنطقة في الوقت الحالي يمكن وصفه بأنه حرب استنزاف، مشيرًا إلى أن هذا النمط من الصراع يهدف إلى استمرار الولايات المتحدة في توسيع بنك الأهداف تدريجيًا، مع تجنب الانخراط في حرب شاملة قد تؤدي إلى اتساع رقعة المواجهة العسكرية في المنطقة.

هرمز إيران الحرب

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