قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تزف بشرى للمواطنين.. وتكشف موعد انكسار الموجة الحارة
الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة رطب نهارا مائل للحرارة رطب ليلا والعظمى بالقاهرة 38
وزيرا خارجية مصر واليونان يتفقان على دعم جهود خفض التصعيد في المنطقة
إذا صبرت فلا تشكُ.. خالد الجندي يحذر: الشكوى تفسد الصبر دون أن تشعر
روبيو يؤكد على دعم جهود الحكومة اللبنانية لتحقيق السلام والتعافي الاقتصادي
تعديل برنامج معسكر الأهلي في إسبانيا.. وإلغاء وديتي جيرونا وإسبانيول
لامين يامال على موعد مع التاريخ في نهائي كأس العالم 2026 أمام الأرجنتين
ثروت الخرباوي: تمويل الإخوان يأتي من مؤسسات وشركات دولية مع إسرائيليين
بعد تداول الواقعة.. القبض على المتهم بإجبار نجلته من الزواج من شخص عربي
موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 .. ترقبوها على صدى البلد قريباً
الزمالك يسابق الزمن لحسم ملف الرخصة الأفريقية.. وآخر فرصة تنتهي بعد 6 أيام
حريق بمحول كهرباء في فيصل بسبب القمامة.. والأهالي يناشدون محافظ الجيزة بالتدخل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير حسابات "المراغة التعليمية" يحسم الجدل: لا تأخير في مرتبات يوليو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

حسم مدير الحسابات بإدارة المراغة التعليمية بمحافظة سوهاج، الجدل الدائر بين المعلمين والمعلمات والعاملين بشأن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026، مؤكدًا أن ما يُثار عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن وجود تأخير من جانب الوحدة الحسابية لا يستند إلى الواقع، موضحًا أن صرف المرتبات سيتم يوم 26 يوليو 2026 وفقًا للإجراءات المالية والمواعيد المنظمة.

وأوضح الدكتور جمال كمال، مدير الحسابات، في بيان توضيحي موجه إلى العاملين بالإدارة، أنه منذ تكليفه من وزارة المالية بمهام مدير الحسابات بإدارة المراغة التعليمية، يحرص دائمًا على إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالمرتبات في أول يوم تحدده الوزارة.

ماذا حدث؟

وأشار إلى أن مرتبات شهر يوليو وصلت إلى الوحدة الحسابية مساء يوم 15 يوليو، وتم الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بها واعتمادها في 16 يوليو 2026.

وأضاف أن سبب تحديد موعد الصرف يوم 26 يوليو لا يرجع إلى أي تأخير داخل الوحدة الحسابية، وإنما يرتبط بالإجراءات البنكية المتبعة، حيث يمنح البنك فترة انتفاع مدتها خمسة أيام قبل إتاحة صرف المستحقات المالية، لافتًا إلى أن تلك الفترة تأثرت أيضًا بتخلل عدد من أيام الإجازات الرسمية وعطلات الجمعة والسبت، وهو ما أدى إلى وصول موعد الصرف إلى يوم 26 يوليو.

وأشار مدير الحسابات إلى أن احتساب المدة يتم وفقًا للضوابط المالية المعمول بها، مؤكدًا أن الوحدة الحسابية انتهت من مهامها في التوقيت المحدد دون أي تقصير، وأن جميع الإجراءات تمت فور ورود المرتبات من وزارة المالية.

واختتم بيانه بالتأكيد على أن الحديث عن وجود تأخير من جانب الوحدة الحسابية غير صحيح، داعيًا العاملين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددًا على أن صرف مرتبات شهر يوليو سيتم في 26 يوليو 2026 وفقًا للجدول الزمني والإجراءات البنكية المعتمدة.

سوهاج أخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج المراغة تعليم سوهاج مرتبات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون خطة التنمية الاقتصادية.. تفاصيل

سعر الذهب

1700 جنيه | قفزة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

مشغولات ذهبية

ضغوط ناجمة.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن في مصر

إسبانيا

اتفرج مجانا.. القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا

رونالدو

ستحسمها بسهولة.. الظاهرة رونالدو يتوقع بطل كأس العالم 2026 الليلة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد .. سجل بياناتك واعرف درجاتك

تحذير جديد من إنستاباي للمستخدمين.. انتبه لهذه المعلومات

تحذير جديد وعاجل من إنستاباي للمستخدمين.. انتبه لهذه المعلومات

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي زيادة مجموع الشهادة الإعدادية لـ320 درجة من العام المقبل

ترشيحاتنا

Gemini

اكتشاف ثغرة برمجية في أندرويد تسمح لمساعد Gemini بإرسال رسائل SMS دون فتح الهاتف

اخبار السيارات

أخبار السيارات| مواصفات بي إم دبليو 118 الهاتشباك 2027.. لينكون نافيجيتور 2026 الجديدة

سيارة شاومي سكاي نوماد الجديدة

بطارية تكفي 505 كيلو ومولد كهرباء .. شاومي سكاي نوماد تظهر لأول مرة

بالصور

القبض بكرة.. جدول المرتبات الجديدة بعد الزيادة.. رسمياً

صرف مرتبات يوليو2026
صرف مرتبات يوليو2026
صرف مرتبات يوليو2026

ياسمينا العبد في ضيافة "بيت مراد" السبت المقبل

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

استدعى لرمضان واستغلي الصيف.. طريقة تجفيف التين في المنزل| في الفرن والشمس

التين المجفف
التين المجفف
التين المجفف

حضور جماهيري ضخم.. حكيم يحيي واحدة من أقوى سهرات مهرجان دقة الدولي

حكيم
حكيم
حكيم

فيديو

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية.. فيديو وصور

رسالة الوداع

رحل بعد صراع مع المرض.. آخر ما قاله أحمد جلال نجم «حضرة المتهم أبي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: العلاقة الإيجابية.. بوابة الطمأنينة الأسرية

المزيد