مدير حسابات "المراغة التعليمية" يحسم الجدل: لا تأخير في مرتبات يوليو

حسم مدير الحسابات بإدارة المراغة التعليمية بمحافظة سوهاج، الجدل الدائر بين المعلمين والمعلمات والعاملين بشأن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026، مؤكدًا أن ما يُثار عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن وجود تأخير من جانب الوحدة الحسابية لا يستند إلى الواقع، موضحًا أن صرف المرتبات سيتم يوم 26 يوليو 2026 وفقًا للإجراءات المالية والمواعيد المنظمة.

وأوضح الدكتور جمال كمال، مدير الحسابات، في بيان توضيحي موجه إلى العاملين بالإدارة، أنه منذ تكليفه من وزارة المالية بمهام مدير الحسابات بإدارة المراغة التعليمية، يحرص دائمًا على إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالمرتبات في أول يوم تحدده الوزارة.

ماذا حدث؟

وأشار إلى أن مرتبات شهر يوليو وصلت إلى الوحدة الحسابية مساء يوم 15 يوليو، وتم الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بها واعتمادها في 16 يوليو 2026.

وأضاف أن سبب تحديد موعد الصرف يوم 26 يوليو لا يرجع إلى أي تأخير داخل الوحدة الحسابية، وإنما يرتبط بالإجراءات البنكية المتبعة، حيث يمنح البنك فترة انتفاع مدتها خمسة أيام قبل إتاحة صرف المستحقات المالية، لافتًا إلى أن تلك الفترة تأثرت أيضًا بتخلل عدد من أيام الإجازات الرسمية وعطلات الجمعة والسبت، وهو ما أدى إلى وصول موعد الصرف إلى يوم 26 يوليو.

وأشار مدير الحسابات إلى أن احتساب المدة يتم وفقًا للضوابط المالية المعمول بها، مؤكدًا أن الوحدة الحسابية انتهت من مهامها في التوقيت المحدد دون أي تقصير، وأن جميع الإجراءات تمت فور ورود المرتبات من وزارة المالية.

واختتم بيانه بالتأكيد على أن الحديث عن وجود تأخير من جانب الوحدة الحسابية غير صحيح، داعيًا العاملين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددًا على أن صرف مرتبات شهر يوليو سيتم في 26 يوليو 2026 وفقًا للجدول الزمني والإجراءات البنكية المعتمدة.