مصادر فلسطينية: وصول 16 أسيرا محررا إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط غزة

أفادت مصادر فلسطينية بوصول 16 أسير محرر برفقة طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأوضحت المصادر -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- أن الأسرى المحررين نُقلوا إلى المستشفى فور وصولهم لإجراء الفحوصات الطبية والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، وسط استقبال من ذويهم وعدد من الفلسطينيين.

وتواصل اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسهيل عمليات نقل الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من نقاط التسليم إلى المستشفيات داخل قطاع غزة، حيث يتم إخضاعهم للفحوصات الطبية الأولية وتقديم الرعاية اللازمة لهم قبل انتقالهم إلى عائلاتهم. وكانت اللجنة قد يسّرت خلال الأشهر الماضية نقل مئات الأسرى المحررين إلى مستشفيات القطاع، في إطار دورها الإنساني في تسهيل عمليات الإفراج ولمّ شملهم بذويهم.