أحمد موسى: هجمات إيران تستهدف الدول العربية.. والكويت تواجه تحديات في الكهرباء بسبب تداعيات الحرب

أكد الإعلامي أحمد موسى أن تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة ألقت بظلالها على عدد من الدول العربية، مشيرًا إلى أن الأردن تعرضت لهجمات وصفها بالإرهابية، معتبرًا أن الاستهداف لا يقتصر على القواعد الأمريكية فقط وإنما يمتد إلى دول عربية.

ارتفاع درجات الحرارة

وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، قال موسى إن إيران شنت هجومًا على محطة كهرباء رئيسية في الكويت، متسائلًا عن تأثير ذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة، موضحًا أن قطاع الكهرباء يواجه ضغوطًا كبيرة خلال الفترة الحالية.

وأضاف أن السلطات الكويتية دعت المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء في ظل الظروف الراهنة، مشيرًا إلى أن عددًا من أصحاب المطاعم أبدوا تعاونًا مع الإجراءات المتخذة، وقرروا إغلاق منشآتهم خلال الفترة من الساعة 11 صباحًا وحتى الخامسة مساءً، وهي الفترة التي تشهد ذروة استهلاك الطاقة.

أصحاب المحلات والمطاعم

وأوضح موسى أن استجابة أصحاب المحلات والمطاعم تعكس شعورًا بالمسؤولية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، مؤكدًا أن التعاون المجتمعي يلعب دورًا مهمًا في التعامل مع الأزمات.