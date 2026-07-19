البيت الفني للمسرح يطلق موسمه الصيفي على مسرح بيرم التونسي تزامنًا مع العيد القومي للإسكندرية

أعلن الدكتور أيمن الشيوي، رئيس قطاع المسرح، اليوم انطلاق الموسم الصيفي للبيت الفني للمسرح بمحافظة الإسكندرية، والذي يُقام على مسرح بيرم التونسي خلال الفترة من 24 يوليو الجاري إلى 20 سبتمبر المقبل، بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، وذلك في إطار خطة وزارة الثقافة لدعم النشاط المسرحي بالمحافظات.

وأكد الدكتور أيمن الشيوي - في بيان اليوم /الأحد/ - أن البرنامج يضم مجموعة من العروض المسرحية التي تجمع بين الأعمال الجديدة والعروض التي حققت نجاحًا جماهيريًا خلال تقديمها بالقاهرة، بما يعكس تنوع إنتاجات البيت الفني للمسرح.

ومن المقرر أن يستضيف مسرح بيرم التونسي ستة عروض مسرحية، تبدأ بمسرحية «الملك لير» خلال الفترة من 24 إلى 27 يوليو، تليها «مملكة الحواديت» من 1 إلى 10 أغسطس، ثم «تياترو» من 13 إلى 28 أغسطس.

وفي شهر سبتمبر، يقدم المسرح عرض «العيال فهمت» خلال الفترة من 3 إلى 8 سبتمبر، يليه «سابع سما» من 11 إلى 15 سبتمبر، ويختتم موسمه الصيفي بالعرض الجديد «حالة خطيرة» خلال الفترة من 17 إلى 20 سبتمبر.