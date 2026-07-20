عصام هلال: جودة الخدمات وتأهيل الكوادر مفتاح المنافسة السياحية عالميًا

أكد النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، أن التوسع في الطاقة الفندقية جزءا أساسيا من خطة الدولة المستهدفة بمضاعفة أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أن جذب السائح لا يقتصر على الترويج فقط، بل يحتاج إلى بنية تحتية قادرة على استيعاب الزيادة في أعداد الزائرين وتقديم خدمة تليق بمكانة مصر السياحية.



و أوضح" هلال" في تصريح خاص لموقع " صدى البلد" أن مصر خلال السنوات الأخيرة شهدت استثمارات كبيرة في تطوير الطرق والمطارات والمناطق الأثرية والسياحية، وهو ما يجعل زيادة عدد الفنادق والغرف الفندقية خطوة مكملة لهذا التطوير، حتى تتحول هذه الاستثمارات إلى عائد اقتصادي حقيقي.



كما أشار عضو الشيوخ إلى أن السياحة ليست مجرد قطاع اقتصادي، بل صناعة متكاملة توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتدعم قطاعات النقل والتجارة والحرف والخدمات، كما أنها تعد من أهم مصادر النقد الأجنبي.



كما أوضح " هلال " أن التوسع في الطاقة الفندقية يعكس وجود رؤية تستهدف الاستفادة القصوى من المقومات التي تمتلكها مصر، سواء في السياحة الثقافية أو الشاطئية أو العلاجية أو البيئية، مشيرا إلى أنه كلما زادت القدرة على استقبال السائحين بجودة عالية، ارتفعت معدلات الإقامة والإنفاق، وهو ما ينعكس في النهاية على الاقتصاد الوطني وعلى دخل المواطنين العاملين في هذا القطاع.

تحديات قطاع السياحة



وعن التحديات التي تواجه القطاع، أفاد عضو الشيوخ أن التحدي الحقيقي يتمثل في استمرار تطوير مستوى الخدمات، وتأهيل الكوادر البشرية، والحفاظ على جودة المنتج السياحي، حتى تواكب مصر المنافسة العالمية وتحقق الأهداف التي تسعى إليها في هذا القطاع الحيوي.