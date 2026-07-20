قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقرير | زيادة 21% عن مونديال قطر.. كم حصدت إسبانيا بعد التتويج باللقب؟
في آخر ظهور .. هاني شنودة يكشف سر إقامته بمفرده
الزمالك يوضح للجنة التراخيص باتحاد الكرة تفاصيل قضايا إيقاف القيد
نتيجة الثانوية العامة 2026 .. درجاتك على صدى البلد قريباً
تحرك برلماني لإصدار تشريع حاسم لاجتثاث جرائم الفضاء الإلكتروني وحماية المواطنين
اقتراحات برلمانية حاسمة لمواجهة الابتزاز الإلكترونى للأسر المصرية
البحرين.. منظومات الدفاع الجوي تتصدى لاعتداءات جوية إيرانية
القبض على مالك محل يبيع أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية بالجيزة
ضبط قضايا عملة بقيمة 5 ملايين جنيه
وفاة الموسيقار هاني شنودة
خطوات التسجيل في اختبارات القدرات 2026 لطلاب الثانوية العامة عبر موقع التنسيق
ترامب بعد خسارة ميسي كأس العالم : لست حزينا وإسبانيا لعبت بشكل أفضل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عصام هلال: جودة الخدمات وتأهيل الكوادر مفتاح المنافسة السياحية عالميًا

عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ
عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ
أميرة خلف

أكد النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، أن التوسع في الطاقة الفندقية جزءا أساسيا من خطة الدولة المستهدفة بمضاعفة أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أن جذب السائح لا يقتصر على الترويج فقط، بل يحتاج إلى بنية تحتية قادرة على استيعاب الزيادة في أعداد الزائرين وتقديم خدمة تليق بمكانة مصر السياحية.


و أوضح" هلال" في تصريح خاص لموقع " صدى البلد" أن مصر خلال السنوات الأخيرة شهدت استثمارات كبيرة في تطوير الطرق والمطارات والمناطق الأثرية والسياحية، وهو ما يجعل زيادة عدد الفنادق والغرف الفندقية خطوة مكملة لهذا التطوير، حتى تتحول هذه الاستثمارات إلى عائد اقتصادي حقيقي.


كما أشار عضو الشيوخ إلى أن السياحة ليست مجرد قطاع اقتصادي، بل صناعة متكاملة توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتدعم قطاعات النقل والتجارة والحرف والخدمات، كما أنها تعد من أهم مصادر النقد الأجنبي.


كما أوضح " هلال " أن  التوسع في الطاقة الفندقية يعكس وجود رؤية تستهدف الاستفادة القصوى من المقومات التي تمتلكها مصر، سواء في السياحة الثقافية أو الشاطئية أو العلاجية أو البيئية، مشيرا إلى أنه كلما زادت القدرة على استقبال السائحين بجودة عالية، ارتفعت معدلات الإقامة والإنفاق، وهو ما ينعكس في النهاية على الاقتصاد الوطني وعلى دخل المواطنين العاملين في هذا القطاع.

تحديات قطاع السياحة


وعن التحديات التي تواجه القطاع، أفاد عضو الشيوخ أن التحدي الحقيقي يتمثل في استمرار تطوير مستوى الخدمات، وتأهيل الكوادر البشرية، والحفاظ على جودة المنتج السياحي، حتى تواكب مصر المنافسة العالمية وتحقق الأهداف التي تسعى إليها في هذا القطاع الحيوي.

مجلس الشيوخ عصام هلال الطاقة الفندقية السائحين السياحة الاقتصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

الرئيس الأرجنتينى

بعد ساعات من خسارة النهائي.. رئيس الأرجنتين يفاجئ الشعب بقرار غير متوقع

حالة الطقس

تحذير عاجل.. أخطر موجة حر في صيف 2026 تبدأ في هذا الموعد

أسعار النقل العام

التذكرة بـ5 جنيه.. مفاجأة في أسعار النقل العام بالقاهرة بعد النظام الجديد

أحمد جلال عبد القوي

مصدر مقرب يكشف تفاصيل جديدة في وفاة أحمد جلال عبد القوي

أسعار الدواجن

انخفاض البانيه.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع اليوم الإثنين

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 والجنيه الذهب اليوم 20 يوليو 2026

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 والجنيه الذهب اليوم 20 يوليو 2026

الأرجنتين واسبانيا

نهائي كأس العالم.. اشتباكات بالأيدي بين لاعبي الأرجنتين وإسبانيا عقب صافرة النهاية

ترشيحاتنا

الشرطة

للنصب على المواطنين .. القبض على شخص يدير كيان تعليمي وهمى بالقاهرة

المتهمين

القبض على عصابة تستغل الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة

المتهمين

القبض على طفل يقود سيارة في الشرقية

بالصور

بملابس جريئة.. رنا سماحة تثير الجدل بإطلالتها على البحر

بملابس جريئة..رنا سماحة تثير الجدل بإطلالتها على البحر
بملابس جريئة..رنا سماحة تثير الجدل بإطلالتها على البحر
بملابس جريئة..رنا سماحة تثير الجدل بإطلالتها على البحر

بكاميرات وذكاء اصطناعي.. أحدث "دراجة" كهربائية من فولكس فاجن

دراجة فولكس فاجن الكهربائية
دراجة فولكس فاجن الكهربائية
دراجة فولكس فاجن الكهربائية

درة تخطف الأنظار بفستان صيفي أبيض

درة تخطف الانظار بفستان بسيط صيفى
درة تخطف الانظار بفستان بسيط صيفى
درة تخطف الانظار بفستان بسيط صيفى

طريقة سلطة بابا غنوج بالفلفل الألوان

طريقة سلطة بابا غنوج بالفلفل الوان
طريقة سلطة بابا غنوج بالفلفل الوان
طريقة سلطة بابا غنوج بالفلفل الوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: وجع القلب الإلكتروني

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

المزيد