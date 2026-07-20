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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: توجه الدولة نحو زيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق تعكس رؤيتها لتعظيم الموارد

فنادق
فنادق
أميرة خلف

أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن سعى الحكومة لزيادة الطاقة الفندقية لاستيعاب النمو المستهدف، تعكس إدراك الدولة لأهمية هذا القطاع باعتباره أحد أهم مصادر النقد الأجنبي ودعامة أساسية لتحقيق معدلات نمو مستدامة.


وأوضح " مسعود" في تصريح خاص لموقع " صدى البلد"  أن الدولة نجحت خلال السنوات الأخيرة في تنفيذ مشروعات بنية تحتية وتطوير شبكة الطرق والمطارات، إلى جانب التوسع في المشروعات السياحية، وهو ما عزز من تنافسية المقصد السياحي المصري.


كما أشار عضو البرلمان إلى أن زيادة عدد الغرف الفندقية تمثل عنصرًا حاسمًا لتحقيق مستهدفات الدولة في استقبال المزيد من السائحين خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص سيُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات السياحية وتحقيق مستهدفات رؤية الدولة في هذا القطاع الحيوي.

السياحة أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد المصري

جاء ذلك بعد أن أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن قطاع السياحة يُمثل أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد المصري، ويحظى باهتمام بالغ من الدولة في ضوء ما يمتلكه من إمكانات ومقومات متنوعة تؤهله لتحقيق معدلات نمو متزايدة.


مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بصورة متكاملة على تهيئة بيئة جاذبة للسائحين، من خلال الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتبسيط الإجراءات، وإزالة أية معوقات قد تؤثر على حركة الوفود السياحية.


جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، أمس  لمتابعة إجراءات تيسير دخول السائحين إلى البلاد، بما يسهم في تعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري، وزيادة معدلات الحركة السياحية الوافدة.

مجلس النواب الحكومة النقد الأجنبي السياحة الاقتصاد مصطفى مدبولي

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