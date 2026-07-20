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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمود سعد ينعى هاني شنودة: مع السلامة يا عم هاني

هاني شنودة
هاني شنودة
باسنتي ناجي

نعى الإعلامي محمود سعد الموسيقار الكبير هاني شنودة، الذي رحل بعد مسيرة فنية حافلة ترك خلالها بصمة بارزة في الموسيقى المصرية والعربية.

وفاة هاني شنودة

وكتب محمود سعد عبر حسابه: «مع السلامة يا عم هاني.. فنان جميل وصادق.. أمتعنا ومضى.. وداعًا هاني شنودة، وشكرًا لما قدمت.. خالص التعازي للأسرة ولكل محبيه».

وتوفي الموسيقار الكبير هاني شنودة، منذ قليل، بعد مسيرة فنية طويلة. 

ويُعد هاني شنودة أحد أبرز رواد الموسيقى في مصر، حيث قدّم أعمالًا خالدة وأسهم في اكتشاف ودعم العديد من النجوم، تاركًا إرثًا فنيًا سيظل حاضرًا في وجدان جمهوره ومحبيه.

هاني شنودة محمود سعد نجوم الفن

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