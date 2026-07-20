كيرلس عزت: مصر تمتلك مقومات ضخمة تجعلها رائدة فى استثمارات السياحة الصحية

قال الدكتور كيرلس عزت رئيس مجلس إدارة مجموعة فاليو كريست القابضة للاستثمار ومستشار استراتيجيات الإستثمار أن الدولة المصرية تدرك أهمية دعم مشروعات السياحة الصحية لافتا إلى ان هناك توجيهات واضحة للرئيس السيسى فى هذا الملف ادراكا منه بأهمتها فى دعم الإقتصاد المحلى.

وأكد رئيس مجموعة فاليو كريست القابضة للإستثمار فى تصربح خاص لوكالة انباء الشرق الاوسط إن الشركة تدعم هذا التوجة بقوة تماشيا مع اجراءات الدولة بتشكيل مجلس السياحة الصحية ... مشددا على أن مصر تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لتصبح مركزاً عالمياً في هذا المجال.

وأضاف أن مصر تتمتع بأطباء من بين الأكفأ عالمياً، كما أن تكلفة الخدمات الطبية تنافسية للغاية فضلاً عن امتلاكها مقومات سياحية وفندقية كبيرة، وهو ما يمنحها ميزة تنافسية قوية في سوق السياحة الصحية.

وأوضح أن ما ينقص هذا القطاع هو وجود نموذج متكامل لإدارة وتشغيل منظومة السياحة الصحية، وهو ما تعمل عليه "فاليو كريست" من خلال الربط بين الخدمات الطبية والضيافة والسياحة والتكنولوجيا في منظومة واحدة.

وأكد أن الشركة تعمل حالياً على دعم وتطوير تطبيقات ومنصات تكنولوجية جديدة سيتم الحديث عنها قريباً، بهدف تحويل مصر إلى القبلة العالمية للسياحة العلاجية، من خلال تسهيل رحلة المريض منذ لحظة اختياره للعلاج وحتى انتهاء رحلته داخل مصر.

وأضاف أن التطبيقات ستوفر للمريض رحلة علاجية متكاملة تشمل الخدمات الطبية، والإقامة الفندقية، والتنقلات، والبرامج السياحية، بما يضمن تجربة عالمية بأسعار تنافسية قادرة على منافسة العديد من الدول الرائدة في هذا المجال.

وأشار إلى أن الشركة تعمل على دمج استثماراتها في قطاعي الصحة والضيافة لإنشاء نموذج متكامل للسياحة العلاجية، بما يسهم في زيادة تدفقات السياح، ودعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للرعاية الصحية.

وأكد أن "فاليو كريست" تستعد لتوقيع استراتيجية متكاملة مع المجلس الأعلى للسياحة الصحية، إلى جانب عدد من الدول الأفريقية والسفراء والجهات الأجنبية في مصر، لتنفيذ مشروع السياحة العلاجية الذي وجه به رئيس الجمهورية، بالتزامن مع التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف أن الشركة تعمل على ترجمة رؤية الدولة في تطوير المنظومة الصحية من خلال تعزيز الابتكار، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الطبية، والروبوتات الذكية، وتحليل البيانات، وتطوير المدن الطبية الذكية، بما يجعل الخدمات الصحية أكثر كفاءة وقابلية للتوسع داخل مصر وأفريقيا.