فتاوى تشغل الأذهان.. الاحتفال بذكرى المولد النبوي عبادة تقرب إلى الله.. والأذان والإقامة من العبادات التي اختص بها الرجال

فتاوى تشغل الأذهان

هل الاحتفال بالمولد النبوي عبادة؟.. الضوابط الشرعية لإباحته

هل يجوز للمرأة رفع الأذان بين النساء؟.. دار الإفتاء توضح الحكم

حكم الأرباح من صناعة المحتوى والفيديوهات.. الإفتاء توضح متى تكون حلالا



نشر “صدى البلد”، على مدار الساعات الماضية عددا من الفتاوى التي أجابت عنها دار الإفتاء وتشغل بال كثيرين، حيث يبحث الناس عن الأحكام الشرعية لهذه الفتاوى ومن أبرزها: حكم الأرباح من صناعة المحتوى والفيديوهات، وحكم الاحتفال بالمولد النبوي.

في البداية، استقبلت دار الإفتاء المصرية، سؤال عن هذه المسألة المهمة يقول "هل الاحتفال بالمولد عبادة وطاعة تُقرِّب إلى الله؟

وأجابت دار الإفتاء، بأن الاحتفال بذكرى المولد النبوي العظيم عبادة وطاعة تقرِّب إلى الله تعالى؛ فمعنى الاحتفال هو: إظهار الفرح والسرور، ومعنى العبادة هو: أداء الأقوال أو الأفعال التي يُقصد بها القربة لله تعالى؛ سواء كان ذلك بالفرائض؛ مثل الصلاة والصيام والزكاة، أو النوافل مثل الصدقات وذِكر الله وجميع أوجه البر.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف هو إظهار الفرح بنعمة الله المتمثلة في بعثة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين؛ وقد قال تعالى: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾ [يونس: 58].

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "فضلُ الله: العلمُ، ورحمتُه: مُحَمَّد صلى الله عليه وآله وسلم". وذلك الاحتفال يكون بالصيام أو الصدقات أو الذكر وتلاوة القرآن، وكل ذلك من جنس العبادات المأمور بها شرعًا.

وأجابت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال: هل يصح للمرأة أن تؤذن للصلاة في حال عدم وجود رجل؟ موضحة أن الأذان والإقامة من العبادات التي اختُص بها الرجال في الأصل، وأن المرأة غير مخاطبة بهما على وجه الوجوب، لأن الشريعة راعت طبيعة المرأة المبنية على الستر، في حين أن الأذان يتضمن رفع الصوت والنداء العام.

المرأة غير مطالبة بالأذن أو الإقامة

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح لها، أن الأصل أن المرأة لا تُطالب بالأذان ولا بالإقامة، لكن يجوز لها ذلك في حال كانت ضمن جماعة من النساء فقط يرغبن في إقامة الصلاة جماعة.

وأضافت أن هذا الجواز يكون بضوابط، أهمها أن يكون صوت المرأة في نطاق المكان الموجودات فيه، دون أن يصل إلى الرجال خارج المكان، حتى لا يتحول الأمر إلى نداء عام يخالف المقصود من الستر.

وأكدت أن إقامة الصلاة أو الأذان بين النساء في هذه الحالة لا حرج فيه، ما دام منضبطًا بهذه الضوابط، ويظل الأصل أن هذه الشعيرة من اختصاص الرجال في المساجد والمجتمعات العامة.

وأكد الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن صناعة المحتوى تعد رسالة الهدف منها تقديم فائدة للناس، بشرط أن تكون في إطار محترم يخلو من الإساءة أو الإضرار بالآخرين.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء، في تصريحات سابقة له، إلى أن المحتوى الذي يتضمن تنمرًا أو سخرية أو ترويعًا للناس أو امتهانًا لكرامتهم يُعد محرمًا شرعًا، وبالتالي فإن العائد الناتج عنه لا يكون جائزًا.