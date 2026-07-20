بحالة تعفن .. العثور على جثمان شاب داخل منزله بعد 3 أيام من وفاته بطما

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر داخل منزله بمركز طما، بعدما اكتشف الأهالي وفاته عقب انقطاع أخباره لعدة أيام.

وتبين أن الجثمان في حالة تعفن نتيجة مرور نحو ثلاثة أيام على الوفاة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طما المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل الواقعة

وكان اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا يفيد بالعثور على جثمان شاب داخل مسكنه بدائرة مركز شرطة طما، في ظروف غامضة، ما استدعى انتقال الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وانتقلت قوة من رجال الشرطة إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة الشاب "أ. م. ع"، 22 عامًا، داخل منزله، فيما أشارت المعاينة الأولية إلى وجود شبهة إقدامه على إنهاء حياته شنقًا، مع ترجيح وفاته منذ نحو ثلاثة أيام، وهو ما أدى إلى دخول الجثمان في مرحلة التعفن.

وتم فرض كردون أمني بمحيط المنزل، كما تم إجراء المعاينة اللازمة ورفع الآثار، ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى طما المركزي، تمهيدًا لعرضه على الطب الشرعي، لبيان السبب الدقيق للوفاة والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

وباشرت الأجهزة الأمنية أعمال التحري، من خلال سماع أقوال أفراد الأسرة والجيران، وفحص ملابسات الواقعة وخط سير الشاب خلال الأيام الأخيرة، للوقوف على حقيقة ما حدث.

كما أخطرت جهات التحقيق المختصة، التي تولت مباشرة التحقيق، وقررت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع التصريح بإجراء الصفة التشريحية للجثمان، للوقوف على الأسباب النهائية للوفاة.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لاستكمال التحريات وكشف جميع ملابسات الواقعة، فيما تم تحرير المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.