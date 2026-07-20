وزير الخارجية الماليزي يترأس وفد بلاده باجتماع الآسيان في مانيلا

أعلنت وزارة الخارجية الماليزية، اليوم الإثنين، أن وزير الخارجية الماليزي محمد حسن سيترأس وفد بلاده إلى الاجتماع الـ59 لوزراء الخارجية لرابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) والاجتماعات ذات الصلة في مانيلا، وذلك في الفترة ما بين 20 و24 يوليو الجاري، حيث من المتوقع أن تتصدر أزمة الشرق الأوسط الحالية جدول أعمال الاجتماع.

وأوضحت الوزارة- في بيان، أوردته وكالة الأنباء الماليزية (برناما)- أن الاجتماع السنوي سيركز على تأثير الأزمة على جنوب شرقي آسيا وخارجها، بالإضافة إلى استجابة الآسيان لحماية التجارة والاستثمار، والطاقة الإقليمية والأمن الغذائي، ومرونة سلسلة التوريد.

وجاء في البيان أنه من المتوقع أن يراجع وزراء خارجية الآسيان التقدم المحرز في بناء مجتمع الآسيان، وتنفيذ معاهدة الصداقة والتعاون، التي تحتفل بالذكرى الـ50 لتأسيسها العام الحالي، والأولويات والإنجازات الرئيسية لرئاسة الفلبين لرابطة الآسيان.

وسيشارك الوزراء كذلك في مشاورة غير رسمية موسعة عن تنفيذ توافق الآراء المكون من خمس نقاط بشأن ميانمار، حيث من المتوقع أن يتابعوا توصيات المراجعة والقرار الأخير لقادة رابطة الآسيان بشأن توافق النقاط الخمس فيما يتعلق بالصراعات والوضع الإنساني في تلك البلاد.

كما يناقش الوزراء الاستعدادات لقمة الآسيان الـ49 والقمم ذات الصلة، التي ستُعقد في الفلبين في نوفمبر 2026م.

ولفت البيان، إلى أن مشاركة ماليزيا في الاجتماع السنوي الـ59 والاجتماعات ذات الصلة تظهر التزامها وتصميمها على تعزيز مركزية الآسيان ووحدتها ومرونتها في بيئة عالمية متزايدة التعقيد.

ومن المقرر أن يشارك محمد في اجتماع وزراء خارجية الرابطة مع ممثلي اللجنة الحكومية الدولية لحقوق الإنسان التابعة للآسيان واجتماع لجنة المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في جنوب شرقي آسيا.

ومن بين الأجندة أيضًا المؤتمرات الوزارية لرابطة دول جنوب شرقي آسيا مع شركاء الحوار، وهي أستراليا وكندا والصين والاتحاد الأوروبي والهند واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية وكذلك روسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.