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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أخطاء عند سلق البيض تجعله صعب التقشير.. تجنبها

سلق البيض
سلق البيض
أسماء عبد الحفيظ

يعاني كثيرون من التصاق قشرة البيض بالبياض بعد السلق، ما يؤدي إلى تمزق البيضة وإهدار جزء منها، ويرجع ذلك في كثير من الأحيان إلى أخطاء بسيطة أثناء السلق أو بعده، وليس إلى جودة البيض فقط.

إليك أبرز الأخطاء التي تجعل البيض صعب التقشير، وكيفية تجنبها، للشيف رباب العمدة .

1- استخدام البيض الطازج جدًا

البيض شديد الطزاجة يكون أكثر صعوبة في التقشير، لأن الغشاء الداخلي يكون ملتصقًا بقوة ببياض البيض. لذلك يفضل استخدام بيض مر على شرائه عدة أيام إذا كنت ترغب في سلقه.

2- عدم تبريد البيض بعد السلق

من أكثر الأخطاء شيوعًا ترك البيض الساخن يبرد بمفرده. والأفضل نقله مباشرة إلى وعاء يحتوي على ماء مثلج أو ماء بارد لمدة 5 إلى 10 دقائق، إذ تساعد هذه الخطوة على انكماش البيضة قليلًا، ما يسهل إزالة القشرة.

3- وضع البيض في ماء غير مناسب

سواء بدأت بماء بارد أو ساخن، احرص على أن يغمر الماء البيض بالكامل أثناء السلق، حتى ينضج بشكل متساوٍ.

4- الإفراط في مدة السلق

ترك البيض على النار لفترة طويلة قد يجعل الصفار محاطًا بحلقة خضراء مائلة للرمادي، كما قد يؤثر في قوام البياض. في العادة، تكفي 9 إلى 12 دقيقة للحصول على بيض مسلوق جيدًا، حسب حجم البيضة ودرجة النضج المطلوبة.

5- تقشير البيض وهو ساخن جدًا

تقشير البيض فور إخراجه من الماء المغلي قد يكون صعبًا، لذلك يفضل الانتظار حتى يبرد قليلًا بعد وضعه في الماء البارد.

6- عدم كسر القشرة من عدة أماكن

لتسهيل التقشير، اكسر القشرة برفق من عدة جهات، ثم ابدأ التقشير من الطرف العريض للبيضة، حيث توجد غالبًا فجوة هوائية تساعد على إزالة القشرة بسهولة.

نصائح للحصول على بيض سهل التقشير

  • استخدم بيضًا ليس شديد الطزاجة.
  • انقل البيض مباشرة إلى ماء مثلج بعد السلق.
  • لا تتركه يغلي لفترة أطول من اللازم.
  • قشره تحت ماء جارٍ إذا كانت القشرة ملتصقة.
البيض سلق البيض أخطاء عند سلق البيض تجعله صعب التقشير تجنبها

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