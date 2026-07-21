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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بدء إعداد المخططات التفصيلية لمدينتي الغردقة وحلايب تراعي الهوية البصرية والطبيعة الجغرافية

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

​عقد الدكتور وليد البرقى، محافظ البحر الأحمر، اجتماعاً موسعاً بمقر الديوان العام، لبدء العمل الفعلي في إعداد المخططات التفصيلية لمدينتي الغردقة وحلايب، وذلك بحضور العميد دكتور أحمد القاضي ممثلاً عن مكتب سلسبيل، والسيد هيثم فارس مدير مكتب السيد المحافظ، والمهندس شاذلي أمين مدير إدارة التخطيط العمراني بالديوان العام، والدكتورة ملاك الجابري مسؤول التنسيق الحضاري ومدير التخطيط العمراني بمدينة الغردقة.

​شهد الاجتماع استعراضاً شاملاً لمنهجية العمل المقترحة والخطط التنفيذية، بالإضافة إلى مناقشة الإطار العام والمتطلبات الفنية اللازمة لترتيب الأولويات داخل المخطط التفصيلي، بهدف تحقيق أقصى استفادة تنموية واقتصادية واجتماعية للمدينتين، وبما يضمن تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمواطنين.

​واستعرض البرقي، آليات رصد الوضع الراهن وتحديث الخرائط الرقمية ونظم المعلومات الجغرافية، وتحديد خطوط التنظيم وشبكات الطرق ومسارات الحركة، بالإضافة إلى صياغة اشتراطات البناء الخاصة بالارتفاعات والاستخدامات السكنية، التجارية، السياحية، والإدارية، فضلاً عن التوزيع العادل للخدمات والمساحات الخضراء والمرافق العامة بناءً على الكثافة السكانية المتوقعة لكل منطقة.

​ووجه الدكتور وليد البرقي بضرورة الإسراع في وتيرة العمل وتكثيف التنسيق المتبادل بين إدارة التخطيط العمراني والتنسيق الحضاري والجهات الاستشارية المعنية، مشدداً على أن المخططات التفصيلية تمثل الركيزة القانونية والتنفيذية الأساسية لضبط منظومة البناء، والقضاء على التجمعات غير المخططة.

​وأشار محافظ البحر الأحمر، إلى أهمية مراعاة الطبيعة الخاصة بكل مدينة؛ حيث يركز المخطط في الغردقة على تطوير المناطق القديمة وحل الاختناقات المرورية والحفاظ على الهوية البصرية السياحية، بينما يركز في حلايب على دعم التنمية العمرانية المستدامة التي تناسب البيئة المحلية وتكامل شبكات البنية التحتية والخدمات الأساسية لدعم الاقتصاد المحلي.

البحر الاحمر الغردقة مدينة الغردقة محافظ البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر

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