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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

العراق: حصر السلاح يفوت الفرصة على كل من يحاول شق الصف الوطني

العراق
العراق
البهى عمرو

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "القوات المسلحة العراقية"، أن حصر السلاح يفوت الفرصة على كل من يحاول شق الصف الوطني أو المساس باستقرار البلاد.

في غضون ذلك قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الحادث الذي أودى بحياة جندي أمريكي في شمال العراق السبت الماضي كان "حادثًا عرضيًا"، وأن الجندي الأمريكي أصيب أثناء قيامه بتفكيك طائرة إيرانية مسيّرة أُسقطت.

وأضاف روبيو في تصريحات صحفية: “لا شيء في عمل الجيش آمن. إنه عمل محفوف بالمخاطر بطبيعته، ونحن ممتنون لوجود هؤلاء الأمريكيين الأبطال الذين يرتدون الزي العسكري ويخدمون وطننا”، بحسب سكاي نيوز.

وفيما يتعلق بالهجوم الإيراني الذي أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين يوم الجمعة في الأردن، قال روبيو: "اخترق صاروخٌ واحد الدفاعات الجوية وأسقطنا جميع الصواريخ تقريبًا. تسرب صاروخ واحد... إنه لأمر مفجع".

وأضاف روبيو أنه "يدعو لأسرهم ويدعو لأرواحهم".

وبذلك يرتفع عدد الجنود الأميركيين الذين لقوا حتفهم في الحرب الدائرة مع إيران منذ نحو 5 أشهر إلى 17 جنديًا.

القوات المسلحة العراقية العراق القاهرة الإخبارية

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