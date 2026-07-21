"ثقافة شمال سيناء" تواصل تنفيذ أجندة الأنشطة الصيفية بالعريش وبئر العبد

واصل فرع ثقافة شمال سيناء، تنفيذ أجندته المتنوعة من الأنشطة الثقافية و الفنية، ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة، وفي إطار خطة وزارة الثقافة لنشر الوعي بالمحافظات.

وشهد قصر ثقافة العريش تنفيذ باقة متنوعة من الفعاليات ضمن الأنشطة الصيفية، استهلت بورشة للقراءة الحرة، أعقبتها مسابقة ثقافية في المعلومات العامة قدمتها كنزى محمود لتنمية معارف الأطفال، كما احتضن القصر لقاءً أدبيًا لنادي أدب الطفل بإشراف الكاتب والشاعر محمد ناجي لتنمية مهارات الكتابة الإبداعية والتدريب على الإلقاء وتحسين مخارج الحروف.

كما نظمت ورشة للفنون الورقية أشرفت عليها مدير القصر الفنانة إيناس سمير، أسفرت عن تنفيذ عرائس وأشكال فنية مبتكرة من الورق لاستثمار الخامات البسيطة، فيما قدم بيت ثقافة المساعيد عرضًا لمسرح العرائس بعنوان «بر الوالدين» لتناول أهمية طاعة الوالدين بأسلوب مبسط، من إعداد سلوى برعي وإشراف مدير البيت أحمد صابر.

وفي مكتبة الطفل والشباب بقرية نجيلة التابعة لمركز بئر العبد، أقيمت ورشة للقراءة الحرة إلى جانب مناقشة كتاب «رحلات الحيوان المدهشة» للمؤلفة لورا سعيد، حيث قدم مدير المكتبة جمال إبراهيم شرحًا لمحتوى الكتاب مستعرضًا سلوك الحيوانات وقدرتها على الهجرة لتنمية معارف الأطفال وتعزيز حب الاستكشاف لديهم.

وفي سياق الأنشطة الأدبية، نظم قصر ثقافة بئر العبد أمسية شعرية بحي الغزلان بمدينة بئر العبد، ألقى خلالها الشاعر محمود عيد، مدير القصر، مجموعة من القصائد الوطنية والاجتماعية التي عكست قيم الانتماء والهوية الوطنية.

كما شهدت مكتبة العبور تنفيذ ورشة فنية في الرسم، إلى جانب ورشة للقراءة الحرة استهدفت تنمية المهارات اللغوية للأطفال وتشجيعهم على القراءة، حيث قدمت منه الله إيهاب شرحا مبسطا للمعلومات الواردة في القصص والكتب المقروءة، وذلك بإشراف هبة محمود، مديرة المكتبة.

وفي الإطار نفسه، تواصلت الورش الفنية للرسم في بيت ثقافة 30 يونيو بإشراف سليمان منصور، مدير البيت، وكذلك بمكتبة الكرامة بإشراف سلامة أحمد، مدير المكتبة، بهدف صقل المواهب الفنية لدى الأطفال وتنمية قدراتهم الإبداعية.

تأتي هذه الفعاليات في إطار استراتيجية الهيئة العامة لقصور الثقافة الهادفة إلى تقديم برامج ثقافية وفنية متكاملة تسهم في بناء الوعي، واكتشاف المواهب، وتنمية الإبداع، وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة لدى الأطفال والشباب؛ بما يدعم أهداف التنمية الثقافية ويعزز رسالة وزارة الثقافة، خاصة مع اختيار شمال سيناء عاصمة للثقافة المصرية لعام 2026.