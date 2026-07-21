قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتيجة الثانوية العامة |ارتفاع نسب النجاح وحصول طلاب كثيرون على الدرجات النهائية
إخلاء السفينة وهروب الطاقم.. تعرض ناقلة نفط بهرمز لإصابة بجسم مجهول
صراع إنجليزي مشتعل على جوهرة المغرب.. من يحسم صفقة أيوب بوعدي؟
الأرصاد: موجة حارة مستمرة ودرجات الحرارة تصل إلى 44 درجة خلال الأيام المقبلة
خنقـ.ها بسلك كهرباء.. شاب ينهي حياة أمه المسنة داخل منزلها بالشرقية
فرصة جديدة للثأر .. قطر تستضيف مباراة الفيناليسما بين الأرجنتين وإسبانيا
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026 في مصر.. عيار 21 في محلات الصاغة
وزير الأوقاف يهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو
هل يجوز لي التصدق من مصروف البيت دون علم زوجي؟.. حرام بهذه الحالة
حر شديد ونشاط للرياح.. تحذير من طقس اليوم الثلاثاء 21 يوليو
هل تنخفض أسعار اللحوم والدواجن.. نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة في الأسواق
15 صورة ترصد هدوء امتحانات الدور الثاني 2026 لصفوف النقل في المدارس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

"ثقافة شمال سيناء" تواصل تنفيذ أجندة الأنشطة الصيفية بالعريش وبئر العبد

"ثقافة شمال سيناء" تواصل تنفيذ أجندة الأنشطة الصيفية بالعريش وبئر العبد
"ثقافة شمال سيناء" تواصل تنفيذ أجندة الأنشطة الصيفية بالعريش وبئر العبد
أ ش أ

 واصل فرع ثقافة شمال سيناء، تنفيذ أجندته المتنوعة من الأنشطة الثقافية و الفنية، ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة، وفي إطار خطة وزارة الثقافة لنشر الوعي بالمحافظات.

وشهد قصر ثقافة العريش تنفيذ باقة متنوعة من الفعاليات ضمن الأنشطة الصيفية، استهلت بورشة للقراءة الحرة، أعقبتها مسابقة ثقافية في المعلومات العامة قدمتها كنزى محمود لتنمية معارف الأطفال، كما احتضن القصر لقاءً أدبيًا لنادي أدب الطفل بإشراف الكاتب والشاعر محمد ناجي لتنمية مهارات الكتابة الإبداعية والتدريب على الإلقاء وتحسين مخارج الحروف.

كما نظمت ورشة للفنون الورقية أشرفت عليها مدير القصر الفنانة إيناس سمير، أسفرت عن تنفيذ عرائس وأشكال فنية مبتكرة من الورق لاستثمار الخامات البسيطة، فيما قدم بيت ثقافة المساعيد عرضًا لمسرح العرائس بعنوان «بر الوالدين» لتناول أهمية طاعة الوالدين بأسلوب مبسط، من إعداد سلوى برعي وإشراف مدير البيت أحمد صابر.

وفي مكتبة الطفل والشباب بقرية نجيلة التابعة لمركز بئر العبد، أقيمت ورشة للقراءة الحرة إلى جانب مناقشة كتاب «رحلات الحيوان المدهشة» للمؤلفة لورا سعيد، حيث قدم مدير المكتبة جمال إبراهيم شرحًا لمحتوى الكتاب مستعرضًا سلوك الحيوانات وقدرتها على الهجرة لتنمية معارف الأطفال وتعزيز حب الاستكشاف لديهم.

وفي سياق الأنشطة الأدبية، نظم قصر ثقافة بئر العبد أمسية شعرية بحي الغزلان بمدينة بئر العبد، ألقى خلالها الشاعر محمود عيد، مدير القصر، مجموعة من القصائد الوطنية والاجتماعية التي عكست قيم الانتماء والهوية الوطنية.

كما شهدت مكتبة العبور تنفيذ ورشة فنية في الرسم، إلى جانب ورشة للقراءة الحرة استهدفت تنمية المهارات اللغوية للأطفال وتشجيعهم على القراءة، حيث قدمت منه الله إيهاب شرحا مبسطا للمعلومات الواردة في القصص والكتب المقروءة، وذلك بإشراف هبة محمود، مديرة المكتبة.

وفي الإطار نفسه، تواصلت الورش الفنية للرسم في بيت ثقافة 30 يونيو بإشراف سليمان منصور، مدير البيت، وكذلك بمكتبة الكرامة بإشراف سلامة أحمد، مدير المكتبة، بهدف صقل المواهب الفنية لدى الأطفال وتنمية قدراتهم الإبداعية.

تأتي هذه الفعاليات في إطار استراتيجية الهيئة العامة لقصور الثقافة الهادفة إلى تقديم برامج ثقافية وفنية متكاملة تسهم في بناء الوعي، واكتشاف المواهب، وتنمية الإبداع، وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة لدى الأطفال والشباب؛ بما يدعم أهداف التنمية الثقافية ويعزز رسالة وزارة الثقافة، خاصة مع اختيار شمال سيناء عاصمة للثقافة المصرية لعام 2026.

فرع ثقافة شمال سيناء أجندته المتنوعة من الأنشطة الثقافية برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة وزارة الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من "أصعب أسبوع في يوليو".. طقس شديد الحرارة اليوم

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21-7-2026.. عيار 21 وصل كام؟

موعد إجازة المولد النبوي 2026.. هل تُرحّل إلى نهاية الأسبوع؟

موعد إجازة المولد النبوي 2026.. هل ترحل إلى نهاية الأسبوع؟

ايناس صابر

مجنونة العوضي: أنا متأكدة أني هبقى مراته ومحدش هيحبه قدي

كوكوريلا

حقيقة ظهور كوكوريلا بكأس العالم داخل كيس قمامة.. هل كانت النسخة الأصلية؟

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026 في البنوك المصرية

استقرار وترقب.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026 في البنوك المصرية

منتخب مصر

قفز 5 مراكز.. تصنيف منتخب مصر بعد انتهاء كأس العالم

إمام عاشور

تفويض رسمي لآدم وطني.. تفاصيل مفاوضات الاتحاد السعودي مع إمام عاشور

ترشيحاتنا

انطلاق احتفالية الأزهر

انطلاق احتفالية الأزهر لتكريم الفائزين في مسابقة رواد اللغة العربية الموسم الثاني.. صور

دار الإفتاء

مفتي الجمهورية يحسم الجدل حول تأثير التخدير على صحة الوضوء

شيخ الأزهر

الأزهر يحتفي بالفائزين في مسابقة رواد اللغة العربية بحضور قيادات دينية وتعليمية

بالصور

درة تثير الجدل بفستان صيفي لافت

درة تثير الجدل بفستان صيفي ملفت
درة تثير الجدل بفستان صيفي ملفت
درة تثير الجدل بفستان صيفي ملفت

أبيض X أسود.. صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن

صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن
صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن
صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن

يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق

يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق
يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق
يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق

اضطربات هضمية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الإسبانش لاتيه يوميًا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الإسبانش لاتيه يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الإسبانش لاتيه يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الإسبانش لاتيه يوميًا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد