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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أنشطة متنوعة لمديرية العمل بالوادي الجديد لدعم التشغيل والتدريب

محافظة الوادي الجديد
محافظة الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

تواصل مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد ، تنفيذ خطتها لدعم سوق العمل وتنمية مهارات الشباب وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التوسع في برامج التدريب المهني، ومتابعة تطبيق منظومة التحول الرقمي، وتنفيذ الحملات التفتيشية لضمان الالتزام بأحكام قانون العمل وحماية حقوق العاملين، وذلك في إطار توجيهات وزارة العمل لتعزيز فرص التشغيل .

تفعيل منظومة كعب العمل عبر منصة مصر الرقمية

عقدت مديرية العمل بالوادي الجديد اجتماعًا لمتابعة تفعيل منظومة كعب العمل إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، وذلك في إطار جهود وزارة العمل للتحول الرقمي وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين. وتناول الاجتماع آليات التنفيذ والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة إنجاز الخدمات ورفع كفاءة الأداء، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للباحثين عن فرص العمل.


انطلاق دورة التفصيل والخياطة بقرية الراشدة

أطلقت مديرية العمل بالوادي الجديد دورة تدريبية في مجال التفصيل والخياطة بالوحدة المتنقلة بقرية الراشدة، ضمن خطة الوزارة لتأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل وتوفير فرص تدريب مهني تتناسب مع احتياجات المجتمع المحلي. وتهدف الدورة إلى تنمية المهارات الحرفية للمتدربين وفتح آفاق جديدة للعمل الحر والمشروعات الصغيرة.


حملة تفتيشية للتأكد من خلو المنشآت من عمالة الأطفال

نفذ مكتب عمل القصر حملة تفتيشية على عدد من المنشآت بنطاق المركز، للتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل وعدم تشغيل الأطفال بالمخالفة للقانون. 

وأسفرت الحملة عن التأكد من خلو المنشآت التي تم المرور عليها من عمالة الأطفال، مع توعية أصحاب الأعمال بأهمية الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية وحماية حقوق العاملين.

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